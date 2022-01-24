Новости

Дэвид Теннант озвучит персонажа в сериале о шоу по настольной игре 16:33
В США снимут сиквел "Рождественской истории" 1983 года 16:25
Эван Рэйчел Вуд заявила, что Мэрилин Мэнсон изнасиловал ее на камеру 14:52
Киллиан Мерфи: Новые "Острые козырьки" содержат оммаж Хелен МакКрори 14:00
Вышел трейлер британского сериала "Учитель" с Шеридан Смит 13:42

Фильм "King's man: Начало" возглавил российский прокат в выходные

Новости
    24.01.2022, 15:37
Текст:   Кристина Верховцева

Комедийный боевик совместного производства Британии и США "King's man: Начало" стал лидером проката в России и СНГ по итогам минувших выходных. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Фильм о становлении шпионской организации собрал в уик-энд 75,5 млн рублей. Общие сборы картины в отечественном прокате за две недели с момента выхода составили 290 млн рублей.

На втором месте находится "Аллея кошмаров" режиссера Гильермо дель Торо. В России и СНГ новинка проката за выходные собрала 72 млн рублей. В фильме, снятом в жанре нуар, сыграли Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо.

Тройку лидеров замыкает "Человек-паук: Нет пути домой", который находится в прокате уже шесть недель. Фильм о супергерое Marvel в исполнении Тома Холланда за выходные собрал 52,7 млн рублей (при общих сборах 3,347 млрд рублей). А мировые сборы "Паука" преодолели отметку в 1,691 миллиарда долларов. Фильм стал шестым в списке самых прибыльных кинопроектов за всю историю

Далее расположился "Последний богатырь: Посланник тьмы" с 49,2 млн рублей (в целом фильм уже собрал в прокате 2,182 млрд рублей) и пятый "Крик" с 47,1 млн рублей.

Новости

Новый "Человек-паук" обошел "Короля льва" и "Мир Юрского периода" 13:18
Исполнителя роли Гарри Поттера уволили из сиквела после жалоб актрисы 13:02
Трейлер: второй сезон "Чикатило" Сарика Андреасяна выйдет весной 12:35
Вышел трейлер нового "Досье Ипкресс" со звездой "Острых козырьков" 12:34
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Новый мультфильм по "Трансформерам" выйдет в 2024 году 11:32
Умер создатель "Валериана" и дизайнер "Пятого элемента" Мезьер 11:14
Во втором "Докторе Стрэндже" может появиться другой состав Мстителей 10:23
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер Расми Джабраилов 23.01.2022
Умерла актриса из "Зойкиной квартиры" Ольга Шрамко 22.01.2022
В Омске умерла солистка музыкального театра Ольга Бржезинская 22.01.2022
⧣ фантастика
Фото: Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Умер создатель "Омена" и "Джека Райана" Мэйс Нойфелд 10:04
Джеймс Ганн анонсировал появление Миротворца в других проектах 23.01.2022
Опубликован новый отрывок из "Бэтмена" Мэтта Ривза 23.01.2022