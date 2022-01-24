Фильм "King's man: Начало" возглавил российский прокат в выходные

Комедийный боевик совместного производства Британии и США "King's man: Начало" стал лидером проката в России и СНГ по итогам минувших выходных. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Фильм о становлении шпионской организации собрал в уик-энд 75,5 млн рублей. Общие сборы картины в отечественном прокате за две недели с момента выхода составили 290 млн рублей.

На втором месте находится "Аллея кошмаров" режиссера Гильермо дель Торо. В России и СНГ новинка проката за выходные собрала 72 млн рублей. В фильме, снятом в жанре нуар, сыграли Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо.

Тройку лидеров замыкает "Человек-паук: Нет пути домой", который находится в прокате уже шесть недель. Фильм о супергерое Marvel в исполнении Тома Холланда за выходные собрал 52,7 млн рублей (при общих сборах 3,347 млрд рублей). А мировые сборы "Паука" преодолели отметку в 1,691 миллиарда долларов. Фильм стал шестым в списке самых прибыльных кинопроектов за всю историю

Далее расположился "Последний богатырь: Посланник тьмы" с 49,2 млн рублей (в целом фильм уже собрал в прокате 2,182 млрд рублей) и пятый "Крик" с 47,1 млн рублей.