Киноитоги недели: возвращение дель Торо, много сериалов, развод Памелы

Для тех, у кого нет времени следить за новостями, - наша еженедельная рубрика, где мы собираем самые яркие события и громкие премьеры и перекидываем мостик к неделе следующей.

Премьера недели: "Аллея Кошмаров"

Фото: kinopoisk.ru

Самый эстетствующий сказочник Голливуда Гильермо дель Торо вернулся как режиссёр с новой экранизацией одноименного романа Уильяма Линзи Грэшема. На этот раз никакой мистики. Только нуар и реализм, только хардкор. Ансамбль из харизматиков (Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо, Рон Перлман) разыгрывает мрачную и красивую историю об аферисте, который пытается обмануть миллионера, выдавая себя за медиума. Критики в восторге, а вот зрители, судя по кассовым сборам, отнеслись к фильму неоднозначно. Наш обзор фильма - здесь.

Анонс недели: "Вальдо"

Фото: kinopoisk.ru

Еще одна экранизация бестселлера. Детективную историю Ховарда Майкла Гулда превратили в боевик с элементами триллера. По сюжету звездного эксцентричного актера обвиняют в убийстве жены. Виновен или нет - не помнит даже сам обвиняемый. Но жадной до рейтингов и денег студии необходимо отмазать "золотонесущую курицу" любой ценой, для чего нанимают битого жизнью, но цепкого бывшего полицейского. Каждому из трех китов, на которых держится фильм, есть что доказывать. Режиссеру Тиму Киркби, известному по сериалу "Дрянь" - что способен снять большое голливудское кино; Мелу Гибсону - что его рано записали в сбитые летчики; Чарли Ханнэму - что он не просто любимчик Гая Ричи.

Сериалы недели: "Этерна", "Карамора", "Дом с прислугой", "Как я встретила вашего папу", "Озарк".

Фото: kinopoisk.ru

Прошедшая неделя выдалась одной из самых богатых на сериальные премьеры. Уж в новом году - точно. Потребности любителей фэнтези и историй о вурдалаках удовлетворяют произведения отечественных творцов - "Этерна" Невского (не того) и "Карамора" Козловского. Правда, у экранизации цикла Веры Камши вышла лишь первая серия длиной с полнометражный фильм, а остальные серии увидят свет лишь через год.

Зарубежные новинки дрейфуют в сторону реализма: мрачного в случае с "Озарком" (стартовал последний сезон) и шутливо-дурашливого в случае с "Как я встретила вашего папу". Где-то посередине, как всегда, - наполовину мистический и таинственный М. Найт Шьямалан с третьим - предпоследним - сезоном "Дома с прислугой".

Пара недели: Оксана Акиньшина и Данила Козловский

Фото: kinopoisk.ru

На премьеру "Караморы" режиссер и исполнитель главной роли Данила Козловский пришел в компании актрисы Оксаны Акиньшиной. Слухи о романе появились еще полгода назад, когда артистов, игравших, кстати, влюблённую пару в "Чернобыле" Козловского, сняли отдыхающими вместе на пляже. Их совместное появление на красной дорожке журналисты восприняли как официальное подтверждение и уже окрестили дуэт "самой звездной и красивой парой отечественного кинематографа".

Расставание недели: Памела Андерсон подала на развод

Согласно закону сохранения энергии, на каждую красивую историю новообретенной любви найдется сказ о печальном расставании. Главная киноспасательница мира Памела Андерсон разводится уже с пятым супругом - телохранителем Дэном Хейхерстом. По информации журналистов Rolling Stone, отношения Андерсон и Хейхерста не выдержали испытания самоизоляцией. Поженившись аккурат в канун пандемии, молодожены с трудом перенесли совместное безвылазное проживание в доме в Малибу, разъехались спустя год и теперь готовы официально оформить расставание.

Трейлер недели: "Лунный рыцарь"

Первый трейлер грядущего сериала уже установил рекорд по просмотрам и лайкам среди всех проектов Disney+. Один из самых востребованных современных звездных актёров Голливуда Оскар Айзек исполнил роль загадочного паладина с расстройством личности, отважившегося на битву с богами. Комьюнити суперзлодеев пополнило свои ряды другой звездой первой величины - Итаном Хоуком.

Утраты недели: Гаспар Ульель и Мит Лоуф

Фото: Alberto PIZZOLI / AFP

Неделя выдалась насыщенной на происшествия. К несчастью, в отличие от аварии, спровоцированной Арнольдом Шварценеггером в Лос-Анджелесе и завершившейся относительно благополучно, у истории суперзвезды французского и голливудского кино, красавца Гаспара Ульеля печальный конец. Весь мир с замиранием сердца следил за попытками врачей спасти его жизнь после неудачного столкновения на горнолыжном склоне. Но травмы (возможно, и потому, что актер катался без шлема) оказались несовместимы с жизнью. Ульелю, получившему всемирную славу после главной роли в фильме "Ганнибал: Восхождение", было всего 37 лет.

Фото: kinopoisk.ru

Ещё одна большая потеря затронула сразу мир кино и мир музыки. Мит Лоуф - выдающийся музыкант, чей вклад в эволюцию рок-музыки трудно переоценить, был также довольно активным актёром. В частности, он появлялся в таких культовых сериалах, как "Доктор Хаус" и "Байки из склепа", а самая известная его роль - грудастый Боб Полсон из "Бойцовского клуба". Легендарный артист скончался на 75-м году жизни.