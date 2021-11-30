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Александр Невский снова снимет боевик

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    30.11.2021, 15:30
Текст:   Козьма Лоханкин

Продюсер, режиссёр, актёр, культурист и носитель массы других эффектных регалий Александр Невский (урождённый Курицын) явно находится на пике творческих сил.

Мы ещё не увидели его вестерн "Нападение на Рио-Браво", а уже получили обещание сиквела, а также анонс хоррора под названием "Ночь сиделки".

А теперь заявлен ещё один фильм Невского. В его излюбленном, "родном" жанре - в жанре боевика. В своём Instagram Невский поделился новостью лично: "Я очень рад анонсировать моё возвращение к жанру ЭКШЕН: съёмки боевика "Яростная атака" начнутся в феврале 2022 года и пройдут в США!"

По словам Александра, он "расскажет о секретном агенте, который получает приказ вызволить из тюрьмы своего бывшего друга и наставника". Но "дело осложняется тем, что тюрьма захвачена бандой наемных убийц".

Режиссёр - снова Джо Корнет, снявший "Нападение на Рио-Браво", также занявший пост постановщика "Ночи сиделки".

Сценарист - Крэйг Хамман, писавший сценарий к "Разборке в Маниле" Невского и к всё той же "Ночи сиделки". Каст обещают объявить чуть позже.

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