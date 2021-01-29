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Памела Андерсон в шестой раз вышла замуж - за своего телохранителя

Новости
    29.01.2021, 10:59
Текст:   Олег Усков

53-летняя американская актриса, модель и поборница прав животных Памела Андерсон очень недолго была свободна после очередного, совсем недавнего краха семейной жизни, - и вот уже пошла под венец в шестой раз.

Фото: twitter.com/ neonrated
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Как сообщает Daily Mail, новым мужем звезды "Спасателей Малибу" стал её телохранитель. Зовут счастливца Дэн Хейхерст. И информация о союзе исходит из первых рук - от самой Пэм.

По словам Андерсон, с будущим свежим мужем она познакомилась в начале прошлого года, и они очень сблизились на карантине, так как "проводили вместе время 24/7", в итоге приняв обоюдное решение не расставаться и впредь.

Церемония прошла в поместье Пэм в Канаде очень скромно - молодые обошлись не только без шафера и подружек невесты, но и без гостей и членов своих семей. Поскольку им и друг дружки, мол, вполне хватает.

Ранее Пэм была замужем за Томми Ли из Mötley Crüe, за Кида Рока, дважды - за кинопродюсера Рика Саломона, а ровно год назад вышла за продюсера Джона Питерса. Причем уже через несколько дней они расстались, а Питерс всё проклял и долго потом жаловался, что Андерсон его просто попользовала в качестве денежной мошны.

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