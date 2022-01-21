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Памела Андерсон подала на развод с пятым мужем

Новости
    21.01.2022, 11:13
Текст:   Кристина Верховцева

Актриса и модель Памела Андерсон решила развестись со своим мужем Дэном Хейхерстом. Для звезды "Спасателей Малибу" это был пятый брак, супружество продлилось около года.

По информации Daily Mail, 13 месяцев совместной жизни закончились тем, что 54-летняя Андерсон подала на развод. Процесс пройдет в Канаде, куда пара переехала после свадьбы. Там же прошлой зимой состоялась их закрытая свадебная церемония.

Причиной развода стал тот факт, что пара сошлась на почве локдауна, а теперь "роман пандемического вихря" себя исчерпал.

Сейчас Андерсон вместе со своими детьми вернулась в США.

У скандальной актрисы всегда была не менее скандальная личная жизнь. В 90-е она была замужем за барабанщиком рок-группы Mötley Crüe Томми Ли (об их отношениях и громком секс-скандале, кстати, скоро выйдет сериал). Далее ее супругом был Кид Рок, с 2014 года по 2014 она была замужем за кинопродюсером Риком Саломоном. В 2020 году Памела Андерсон вышла за продюсера Джона Питерса, но пара рассталась спустя несколько дней после свадьбы. Пятый супруг, Дэн Хейхерст, был телохранителем звезды.

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