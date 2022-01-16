"Последний богатырь" собрал в прокате более 2 млрд рублей

За три недели показа семейный фильм "Последний богатырь: Посланник тьмы" собрал в прокате более 2 млрд рублей. Информация об этом опубликована на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Напомним, заключительная часть трилогии "Последний богатырь" вышла 23 декабря и на новогодних каникулах лидировала по просмотрам в российских кинотеатрах, а также в странах СНГ. К концу праздничных выходных сумма сборов фильма составляла 1,9 млн рублей.

Первая часть фэнтези-фильма режиссера Дмитрия Дьяченко появилась в 2017 году, затем последовал "Последний богатырь: Корень зла", который также собрал более 2 млрд рублей.

Похвастаться подобным результатом (более 2 млрд рублей в прокате) могут несколько современных российских картин - комедия "Холоп", драма "Движение вверх" и военный фильм "Т-34" с Александром Петровым.