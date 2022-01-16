Новости

Вышел русский трейлер жесткого люксембургского триллера "Хинтерленд" 13:08
В Нидерландах умер режиссер советских музыкальных комедий Рамиз Алиев 12:30
Стала известна дата выхода 25-го сезона мультсериала South Park 12:24
Умер культовый французский режиссер Жан-Жак Бенекс 11:30
Вышел трейлер триллера "Другое имя" со Светланой Ходченковой 11:20

"Последний богатырь" собрал в прокате более 2 млрд рублей

Новости
    16.01.2022, 13:55
Текст:   Ася Кушнарева

За три недели показа семейный фильм "Последний богатырь: Посланник тьмы" собрал в прокате более 2 млрд рублей. Информация об этом опубликована на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Напомним, заключительная часть трилогии "Последний богатырь" вышла 23 декабря и на новогодних каникулах лидировала по просмотрам в российских кинотеатрах, а также в странах СНГ. К концу праздничных выходных сумма сборов фильма составляла 1,9 млн рублей.

Первая часть фэнтези-фильма режиссера Дмитрия Дьяченко появилась в 2017 году, затем последовал "Последний богатырь: Корень зла", который также собрал более 2 млрд рублей.

Похвастаться подобным результатом (более 2 млрд рублей в прокате) могут несколько современных российских картин - комедия "Холоп", драма "Движение вверх" и военный фильм "Т-34" с Александром Петровым.

Новости

Умер исполнитель одной из самых известных песен о любви Фред Пэррис 10:40
Актриса Лесли Грейс впервые показала себя в образе Бэтгерл 15.01.2022
Застреливший оператора Алек Болдуин передал свой телефон следователям 15.01.2022
Погиб автор цикла "Властители рун", писатель-фантаст Дэйв Волвертон 15.01.2022
⧣ Россия
Фото: facebook.com
Умер оператор "Холодного лета пятьдесят третьего…" Борис Брожовский 15.01.2022
НЛО и мутанты: телеканал History анонсировал январские премьеры 14.01.2022
В США снимут ремейк российского фильма "Дурак" Юрия Быкова 14.01.2022
⧣ комедия
Фото: Jan Versweyveld
Ко дню рождения Мольера выйдет премьера "Тартюфа" в рамках TheatreHD 14.01.2022
Фото: съемки второго сезона "Благих знамений" с Теннантом и Шином 14.01.2022
Вышел русский трейлер комедии про говорящего кенгуру 14.01.2022
⧣ фэнтези
Фото: Jenny Anderson/Getty Images for Tony Awards Productions
Найден актер на главную мужскую роль в новом ремейке "Белоснежки" 13.01.2022
"Полумна" объяснила, почему Роулинг не было на юбилее "Гарри Поттера" 12.01.2022
Опубликован пролог "Этерны" - нашего "ответа" "Игре престолов" 12.01.2022