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"Последний богатырь" стал лидером новогоднего проката в России и СНГ

Новости
    10.01.2022, 13:03
Текст:   Ася Кушнарева

Вышедший в конце декабря приключенческий фильм "Последний богатырь: Посланник тьмы" продолжил лидировать в прокате по итогам минувшего уик-энда. Согласно неофициальным данным портала kinobuisness.com, с 6 по 9 января 2022 года фильм оказался лидером по просмотрам в кинотеатрах и заработал 468,6 рублей в России и СНГ.

Общая сумма сборов "Богатыря" на данный момент составляет 1970,1 млн рублей.

На втором месте - "Человек-паук: Нет пути домой". Марвеловский блокбастер c Томом Холландом в главной роли находится в прокате уже четыре недели, за которые собрал 3128,5 млн рублей. За последние выходные фильм собрал 257,6 млн рублей. Кстати, третья часть франшизы про приключения супергероя уже обошла "Мстители: Финал" и стала самым кассовым кинокомиксом в истории российского проката. В мировом прокате сборы "Паука" уже превысили 1,16 млрд долларов.

Замыкает тройку лидеров мультфильм "Зверопой 2" с 194,3 млн рублей. Общая сумма сборов составляет 773,4 млн рублей.

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