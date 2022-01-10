"Последний богатырь" стал лидером новогоднего проката в России и СНГ

Вышедший в конце декабря приключенческий фильм "Последний богатырь: Посланник тьмы" продолжил лидировать в прокате по итогам минувшего уик-энда. Согласно неофициальным данным портала kinobuisness.com, с 6 по 9 января 2022 года фильм оказался лидером по просмотрам в кинотеатрах и заработал 468,6 рублей в России и СНГ.

Общая сумма сборов "Богатыря" на данный момент составляет 1970,1 млн рублей.

На втором месте - "Человек-паук: Нет пути домой". Марвеловский блокбастер c Томом Холландом в главной роли находится в прокате уже четыре недели, за которые собрал 3128,5 млн рублей. За последние выходные фильм собрал 257,6 млн рублей. Кстати, третья часть франшизы про приключения супергероя уже обошла "Мстители: Финал" и стала самым кассовым кинокомиксом в истории российского проката. В мировом прокате сборы "Паука" уже превысили 1,16 млрд долларов.

Замыкает тройку лидеров мультфильм "Зверопой 2" с 194,3 млн рублей. Общая сумма сборов составляет 773,4 млн рублей.