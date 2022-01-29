Что в кино, часть 2: Златан, ремейк датской комедии, литературный ромком

"Я - Златан"

Фото: kinopoisk.ru

Златан Ибрагимович известен как обладатель характера настолько же скверного, насколько масштабны его футбольные таланты. Несколько лет назад об одном из самых одарённых и одновременно скандальных игроков современности выходила документалка, но человеку с таким эго этого, конечно, мало. Так что встречаем игровой фильм о становлении "золотого мальчика".

Лента базируется на одноимённой книге Давида Лагеркранца, продолжателя дела Стига Ларссона, автора "Девушки, которая застряла в паутине". Книга, в свою очередь, основана на сточасовом интервью с самим героем.

Сюжет охватывает ранние годы карьеры ребёнка двух иммигрантов с Балкан. Ранний развод родителей, неустроенность, бедность, сомнительные знакомства - всё это, помноженное на природную южную импульсивность, с ранних лет доставляло будущей звезде немало проблем, впоследствии сформировав того болезненно честолюбивого нарцисса, которого мы знаем. Но победителям фанаты, как известно, прощают всё, даже самые недопустимые проступки. И потому Златан своими недостатками не гордится даже - кичится. Милостиво позволяя поклонникам прикоснуться к истории зарождения легенды, полной лишений и выгоняний, в художественной форме. Не то чтобы особенно содержательной и внимательной к деталям - даже экранные двойники Златана не похожи на него ни лицом, ни габаритами. Но почитатели Ибры точно мимо не пройдут - для этого своеобразного культа всё ведь и делалось.

"Исправь меня, если сможешь"

Фото: kinopoisk.ru

Итальянский актёр Джорджо Пазотти ("Великая красота") снял ремейк "Адамовых яблок" датского затейника Андерса Томаса Йенсена ("Мужчины и цыплята", "Рыцари справедливости"), сыграв одну из главных ролей. Южная версия почти покадрово следует за причудливым оригиналом.

Сюжет такой: на социальную реабилитацию в церковь в глухом селе прибывает злобный неонацист. Там его встречает священник с большими странностями - неестественным и непоколебимым оптимизмом он смахивает на Неда Фландерса (у Йенсена его играл Мадс Миккельсен, в итальянском фильме - сам Пазотти). Плюс разношёрстная компания подопечных - тоже со своими причудами каждый. Поначалу может показаться, что это очередная трогательная история об искуплении и благотворном симбиозе непохожих людей, но нет, не таков Андерс Томас Йенсен. То есть в некотором смысле - да, но всё гораздо сложнее. Когда сбитый с толку маргинал понимает, что тут происходит, сюжет, и без того забитый под завязку ироничными интерпретациями библейских смыслов, предстаёт весьма ехидным пересказом Книги Иова.

Если не видели "Адамовы яблоки", ленту Пазотти не пропускайте. Хотя ещё лучше всё-таки посмотреть оригинал - хотя бы ради отличного актёрского состава.

"Один на один"

Фото: kinopoisk.ru

Незамысловатая драма из программы "Венецианские горизонты" 2020 года о том, как 34-летний смертельно больной мужчина ищет подходящую приёмную семью для маленького сына. Потому что мать мальчика почти сразу бросила и вернулась на родину в Россию (ну конечно, куда ещё). В общем, в течение всех полутора часов чахнущий на глазах бедняга со стоическим спокойствием изучает варианты, чтобы в конце концов прийти к единственно верному (причём он представляется таковым с самого начала). Ничего сверх того нам, впрочем, и не обещали.

"Любовь как бестселлер"

Фото: kinopoisk.ru

Английский писатель-неудачник (Сэм Клафлин) выпустил унылый целомудренный роман о любви, где "люди обсуждают красоту велосипеда за стаканом воды". Естественно, его никто не захотел покупать.

Но вдруг обиженный творец с изумлением узнаёт о своей невероятной популярности в Мексике, где его писанину раскупают тиражами. По прибытии на место для закрепления успеха литератор вскоре выясняет: причина разгадки в предприимчивости местной переводчицы (Вероника Эчеги), добавившей в постную графоманию перезрелого романтика эротических красок. А заодно персонажей и сюжетных линий. Ну а потом, разумеется, конфликт двух мировоззрений, начинает трансформироваться в сильное взаимное чувство. Не самый плохой образец этого жанра с по-настоящему смешной финальной сценой, пародирующей латиноамериканское "мыло".

"Мы - монстры 2"

Фото: kinopoisk.ru

Семейка чудиков отправляется спасать Бабу-Ягу и Горбуна, похищенных злодеями с самыми неблаговидными целями перед самой свадьбой. Сиквел англо-немецкого середняка с неплохой анимацией и не всегда удачным юмором, вполне на уровне первой части - не лучше и не хуже.

Также в кино: фильм о чудотворной иконе на войне "Мария. Спасти Москву", "Обходные пути" - "медитативный портрет окраин Москвы" (призёр Венецианского МКФ), экодокументалка с говорящим названием "Спасти планету", "Мадам Баттерфляй" в рамках проекта OperaHD, "Риголетто" в рамках проекта TheatreHD, сборник "МУЛЬТ в кино 135. Улыбка до ушей".

О других недавних премьерах читайте в наших материалах.