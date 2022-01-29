Что в кино, часть 1: "Вальдо", французский Бонд, российский трэш

Так вышло, что на этой неделе обошлось без громких премьер, но это не значит, что смотреть в кинотеатрах нечего.

"Вальдо"

Фото: kinopoisk.ru

Самая заметная из новинок - детектив с элементами комедии от Тима Киркби - режиссёра таких хитовых сериалов, как "Дрянь", "Бруклин 9-9" и "Ты, я и конец света". Тут есть и в меру интригующий сюжет, и симпатичный юмор, и очень крепкий актёрский состав. Оступившегося в прошлом копа, ныне отшельничающего в лесу (Чарли Ханнэм), привлекают к расследованию загадочной смерти супруги одиозной кинозвезды (Мел Гибсон). Сначала нехотя вернувшись к брошенному ремеслу, он постепенно погружается в дело со всё большим азартом и обнаруживает немало странностей. В касте также маячат очаровательная Морена Баккарин, не менее очаровательная Люси Фрай, Руперт Френд, Клэнси Браун, Доминик "Мериадок Брендибак" Монахэн и другие. Не выдающийся, но достойный жанровый образец.

"Агент 117: Из Африки с любовью"

Фото: kinopoisk.ru

Юбера Бониссёра де ля Бата, также известного как агент 117, героя романов французского писателя Жана Брюса, по вполне очевидным причинам многие считали карикатурой на Джеймса Бонда - и считали напрасно: Брюс начал свою серию на три года раньше Яна Флеминга. К тому же изначально Юбер отнюдь не был комедийным персонажем и вполне всерьёз служил республике, как его островной коллега защищал интересы короны, что отражено в старых экранизациях.

Но в 2006 году, когда вышел фильм "Агент 117: Каир - шпионское гнездо", де ля Бат обрёл новое лицо, действительно став самой настоящей пародией на Бонда и своеобразным аналогом Джонни Инглиша. Серия фильмов с оскароносным Жаном Дюжарденом, несколько смахивающим на хрестоматийного Шона Коннери, любовно передразнивает шпионские боевики времён Холодной войны, а заодно нещадно костерит французскую внешнюю политику и прошлого, и этого веков.

В новой - уже третьей - части мсьё Дюжарден, неотразимо обаятельный, бесконечно самоуверенный, беспросветно тупой и вопиюще бестактный (идеальный шпион!), отправляется в условную африканскую франкофонную страну. Его цель - не дать поддерживаемым СССР повстанцам свергнуть местное людоедское правительство, которое продолжает клятвенно заверять Париж в своей верности. Как и предыдущие две ленты, это - нарочито глупая, но местами очень смешная комедия, что для нынешнего французского кино вообще-то редкость.

"Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали"

Фото: kinopoisk.ru

Совместный дебют Армена Акопяна и Дмитрия Тарасова неслучайно сразу заинтересовал западных покупателей. Это как раз то самое российское кино, которое там всегда ценится.

К Земле опять летит метеорит, который всех погубит. Где-то в беспросветной русской глуши посреди грязищи и нищеты конца света в состоянии перманентного скандала дожидается пожилая супружеская пара. Юлия Ауг выступает в своём излюбленном амплуа вечно злобной истеричной тётки, Алексей Гуськов - в амплуа хамоватого старого козла. Накануне апокалипсиса их навещают всякие знакомые и двое давно наплевавших на них сыновей. Абсолютно все персонажи друг друга ненавидят - и есть за что, потому что ни одного нормального человека на экране нет, одни уроды. Все постоянно орут, кто-то на кого-то кидается с кулаками, кого-нибудь время от времени жестоко убивают. И всё это на фоне тотального убожества, щедро разукрашенного атрибутами "патриотизма", каким его видят те, кто считают это слово ругательным. Словом, царящий вокруг мрак даже метеоритом не исправить.

Ощущение от просмотра этого бессмысленного сгустка исступлённой мизантропии, притворяющегося чёрной комедией, такое, будто вступил босой ногой во что-то нехорошее.

"Чемпион из Освенцима"

Фото: kinopoisk.ru

Тадеуш Петшиковский - фигура для поляков легендарная. Экс-чемпион Варшавы по боксу, он попал одним из первых в Освенцим за участие в сопротивлении. Скучающие немцы решили завести себе в лагере развлечение, устроив боксёрские турниры. Так Петшиковский смог совмещать приятное с полезным: против него на ринг выходили не только товарищи по несчастью, но и надзиратели, которых он, несмотря на несопоставимые условия жизни, с удовольствием бил. И заодно получал некоторые послабления и дополнительный паёк, которым делился с остальными заключёнными, в чьих глазах моментально стал символом борьбы. История действительно удивительная, и авторы фильма её не испортили.

"Мой легионер"

Фото: kinopoisk.ru

Картина режиссёра и сценаристки Рэйчел Лэнг рассказывает о закулисье жизни Французского Иностранного легиона, представляя собой чисто женский взгляд на войну. Боевые операции отображены скупо, главные драматические события, с ними связанные, остаются за кадром. Повествование сконцентрировано на отношениях солдат - украинского легионера Влада и лейтенанта Максима - со своими женщинами, которые терзаются муками ожидания на Корсике, где расположена тренировочная база, пока возлюбленные воюют в Мали.

Тягучее, почти бессобытийное кино с неизбежной драматичной развязкой интересно главным образом исполнителями двух главных ролей. Влада сыграл хороший российский актёр Александр Кузнецов ("Папа, сдохни", "Скиф", "Кислота"), а его невесту - Ина-Мария Бартайте, дочь трагически погибшей Екатерины Голубевой и литовского режиссера Шарунаса Бартаса. Для девушки эта роль стала последней - в прошлом году её насмерть сбил пьяный водитель. Актрисе было 25.

Об остальных премьерах недели читайте во второй части.

О других недавних премьерах читайте в наших материалах.