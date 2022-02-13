Киноитоги недели: "Анчартед" в кино, клюква на Netflix, мэтры на "Оскаре"

Для тех, у кого нет времени следить за новостями, - наша еженедельная рубрика, где мы собираем самые яркие события и громкие премьеры и перекидываем мостик к неделе следующей.

Премьера недели: "Анчартед: На картах не значится"

Фото: kinopoisk.ru

Большое приключенческое кино вернулось на большие экраны. Анчартед, немного прогнувшийся под грузом возложенных на него надежд, открыто заявляет о своём нейтралитете. Дуэт любимца миллениалов - Уолберга и кумира зумеров - Холланда - это компромисс поколенческий. Богатый визуал компенсирует простенький сюжет. Инклюзивность - без фанатизма, чтобы и либералы были сыты, и консервативные каноны целы. Создателям даже удалось потрафить поклонникам оригинальной игры. Кажется, такие фильмы принято называть добротными. "Анчартед" - милый и немного бестолковый потомок "Индианы Джонса", чьё обаяние сродни обаянию Тома Холланда - хорошего честного парня из дома по соседству, который всегда поможет дотащить до квартиры сумки, но в Оксфорд вряд ли поступит. Рецензия - тут.

Анонс недели: "Жажда золота"

Фото: kinopoisk.ru

В будущем, когда людям придётся не на жизнь а на смерть биться за ресурсы (не то что сейчас, хе-хе), двое потрепанных мужчин находят в пустыне настоящий Клондайк. И пока один отправляется на поиски необходимой для раскопок и перевозки техники, второй остаётся караулить, сражаясь с внешними врагами и внутренними демонами. Фильм, задуманный как напряженный триллер, интересен в первую очередь тем, удастся ли Заку Эфрону наконец расширить свой актерский диапазон или он обречён исполнять роль фарфоровой вазы в курятнике. Красиво - бесспорно, но толку от неё там никакого.

Сериал недели: "Изобретая Анну"

Фото: kinopoisk.ru

Чуткий нос Netflix уловил запрос на истории о виртуозных жуликах (и, конечно, клюкву). Вслед за оглушительным документальным "Аферистом из Tinder", восстанавливая гендерный паритет, на экраны выходит "Изобретая Анну" - художественный сериал о мошеннице, годами обманывавшей представителей американской элиты, притворяясь богатой "немецкой наследницей". В основе - реальная история Анны Сорокиной, дочери дальнобойщика из России, жившей за счёт поддельных чеков и устраивавшей богемные вечеринки, на которых засветился даже Маколей Калкин.

Трейлер недели: "Мир Юрского периода: Господство"

Первый трейлер финальной части трилогии со множеством новых динозавров и старых звёзд. К Крису Прэтту присоединились главные герои предыдущих инкарнаций "Парка" Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм. Тревожный звоночек, поскольку обычно подобной "игрой на ностальгии" пытаются компенсировать сюжетные дыры и слабую режиссуру.

Рейтинг недели: номинанты на "Оскар"

В роскошной палитре претендентов на главную кинопремию мира - сплошь титаны: фильмы Спилберга и Дель Торо, Пола Томаса Андерсона и Вильнёва; Вашингтон, Камбербэтч, Смит, Бардем. Словом, за былые заслуги присудить статуэтку не удастся. Тут все "заслуженные деятели". Впрочем, лидер по числу номинаций - "Власть пса" Джейн Кэмпион, режиссёра, без сомнения, интересной, но ещё не возведённой на голливудский Олимп. А вот Кристен Стюарт уже давно считается полноценной звездой. При этом на "Оскар" номинируется впервые. В случае успеха лучшей "мести" принцу Уильяму (по слухам, лично исключившего Стюарт и фильм "Спенсер" из претендентов на BAFTA) не придумаешь.

Россию уже почти традиционно на "Оскаре" представляют мультипликаторы. В этом году - короткометражной лентой "БоксБалет" Антона Дьякова.

Камбэк недели: новый сезон "Футурамы"

Ещё одна попытка "срубить бабла" на ностальгии. Платформа Hulu попробует во второй раз реанимировать культовый и гомерически смешной мультсериал Мэтта Грейнинга и Дэвида Х. Коэна. Эксперимент рискованный и способный разбить не один миллион фанатских сердец в случае провала. Под вопросом участие Джона Ди Маджио, озвучивавшего самого колоритного из персонажей - робота Бендера. Разумеется, артисту страшно вставать на тонкий лёд ребутов и компрометировать собственное наследие. Но мы-то знаем, что его скомпрометируют в любом случае: при участии звёздного актера или без оного. Можете спросить у авторов четвёртой "Матрицы".

Спор недели: Ганн и Содерберг о сексе в супергеройском кино

Полемика, которую мы заслужили. Обладатель "Оскара" и "Золотой пальмовой ветви" Стивен Содерберг как заядлый фрейдист возмутился отсутствием в кинокомиксах сцен секса. Ни верить таким фильмам, ни сопереживать героям, живущим в стерильных искусственных условиях мастер не в состоянии. Были, конечно, и другие аргументы против супергеройского кино, но официальный защитник жанра Джеймс Ганн уцепился именно за пассаж о сексе и привёл в Twitter несколько примеров постельных сцен из своих фильмов, запустив настоящий флешмоб. Остаётся только позавидовать неосведомлённости Содерберга, с легкостью опровергающего базовый принцип марксизма-ленинизма. Оказывается, можно жить в обществе и быть свободным от него. По крайней мере - от массовой культуры.

Мама недели: Джоди Уиттакер

Сезоны "Доктора Кто" с Джоди Уиттакер в главной роли точно не войдут в число самых любимых в фанатской среде, и многие "хувианы" с облегчением вздохнули после объявления о том, что первая женщина-Доктор покидает проект. Зато в личной жизни у Джоди всё замечательно - она уже во второй раз готовится стать матерью. Беременная актриса появилась на церемонии BRIT Awards 2022 в Лондоне, радостно продемонстрировав публике круглый живот. В 2015 году у Уиттакер и её мужа, тоже актёра Кристина Контрераса родилась дочь.

Неудачник недели: Брюс Уиллис и его персональная "Золотая малина"

Фото: youtube.com/ IGN

Это провал, Брюс! "Крепкий орешек" долго катился под гору и наконец добрался до своего собственного куста малины - "Золотой". В отличие от Николаса Кейджа, чередующего трэш с остроумным и нетривиальным кино, Уиллис последние годы стабильно снимается исключительно в отборном шлаке. Но нельзя же все статуэтки отдать одному Брюсу. Вот организаторы антипремии и решили поразбираться в сортах этой киносубстанции и выбрать худший из худших фильмов Уиллиса, целых два из которых попали в антирейтинг Metacritic. Наверняка после такого актера взял на карандаш Александр Невский. Так что Брюсу стоит ждать приглашения в новый фильм.

Утраты недели: Евгения Брик, Зинаида Кириенко

На этой неделе не стало великой советской актрисы, народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко, прославившейся благодаря роли Натальи в культовой экранизации "Тихого Дона". 10 февраля актрису госпитализировали с коронавирусной инфекцией, позже диагностировали инсульт. Всё это наложились на рак. Кириенко было 88 лет. Похоронят её на Троекуровском кладбище во вторник.

Ещё одна утрата этой недели - совсем молодая Евгения Брик. Она сыграла сразу в нескольких знаковых картинах и сериалах начала века, среди которых "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Оттепель", "Оптимисты". Известно, что актриса в последнее время проходила лечение от тяжелой болезни в Лос-Анджелесе. Ей было 40 лет.