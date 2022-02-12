Названы предварительные место и дата прощания и похорон Зинаиды Кириенко

Максим Тарасевский, младший сын народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко, умершей от инсульта после коронавируса, рассказал о наиболее вероятном времени и месте прощания и похорон матери.

По его словам, вопрос сейчас решается. "Скорее всего, прощание пройдет во вторник в Доме кино. Думаю, похороны будут на Троекуровском кладбище. Этим сейчас занимается Союз кинематографистов России", - пояснил KP.RU сын актрисы.

Актрису, известную, среди прочего, по экранизациям романов Михаила Шолохова, госпитализировали 10 февраля в реанимацию с геморрагическим инсультом, который осложняло онкологическое заболевание и последствия коронавируса. Спасти Зинаиду Михайловну не удалось, она скончалась сегодня на 89-м году жизни.