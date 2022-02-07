Брюс Уиллис получил персональную номинацию "Золотой малины"

Фильмы с участием Брюса Уиллиса в прошлом году получились настолько спорными, что премия "Золотая малина" за антидостижения в области кинематографа выделила их отдельную номинацию. Она звучит так: "Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года" и в ней восемь фильмов с участием актера, среди них "Преступный квест", "Американская осада", "Звездный рубеж", "За гранью жизни", "Тупик". В конце года Metacritic включил два фильма с Брюсом Уиллисом в топ-15 худших за год.

Оглашены и другие, классические номинации "Золотой малины". По информации, опубликованной на сайте премии, за звание худшего фильма будут бороться "Диана", "Бесконечность", "Космический джем: Новое поколение", "Женщина в окне", "Карен". За звание худшего актера - Скотт Иствуд ("Опасный"), Ро Хартрампф ("Диана"), Леброн Джеймс ("Космический джем: Новое поколение"), Бен Платт ("Дорогой Эван Хансен") и Марк Уолберг ("Бесконечность).

Худшую актрису выберут между Эми Адамс, Джиной де Ваал, Меган Фокс, Тэрин Мэннинг и Руби Роуз. Худший экранным дуэтом может стать Леброн Джеймс и "любой мультяшный персонаж Warner", ярким соперником станут "Джаред Лето и его латексное лицо, вызывающая одежда или смешной акцент" (за "Дом Gucci").

В номинации худший режиссер - Кристофер Эшли ("Диана"), Стивен Чбоски ("Дорогой Эван Хансен"), Коук Дэниелс ("Карен"), Ренни Харлин ("Ограбление по-джентльменски"), Джо Райт ("Женщина в окне").

Церемония награждения "Золотой малины-2022" пройдет 26 марта.