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Вышел трейлер фантастического боевика с Уиллисом "Преступный квест"

Новости
    15.10.2021, 12:56
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ IGN Фото: youtube.com/ IGN
Фото: youtube.com/ IGN

Некогда большая голливудская звезда Брюс Уиллис продолжает заметать под себя всё, что дают: в Сети опубликован трейлер очередного мелкобюджетного боевика с ним в главной роли.

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
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В оригинале американский проект называется Apex, в российской локализации - "Преступный квест". Режиссер и сценарист - Эдвард Дрэйк, в прошлом году подряд снявший с Уиллисом "Звездный рубеж" и "Брешь", и уже анонсировавший еще два опуса с Брюсом по центру.

Сюжет: Томас Мэлоун, хрестоматийный бывший коп, "отбывающий пожизненное за преступление, которое не совершал", получает шанс выйти на свободу. Для чего требуется стать дичью в смертельной игре Apex.

Суть: шестерых охотников-толстосумов высаживают на необитаемый остров, где им предстоит выследить и убить жертву. Но, как мы понимаем, Томас оказался тот еще жук - "устраивая ловушки и разыгрывая интеллектуальные комбинации, Мэлоун меняет ситуацию, сражаясь за свою жизнь и свое будущее".

Фото: kinopoisk.ru
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В других ролях - Нил МакДонаф ("Особое мнение", "Братья по оружию"), Локлин Манро ("Непрощенный", "Сверхъестественное"), Алексия Фаст, Меган Пета Хилл (обе - "Я - зомби" и "Сверхъестественное") и Эрик Брок, дублер Уиллиса на проектах Дрэйка.

Российская премьера - 25 ноября.

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