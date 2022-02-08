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Стивен Содерберг раскритиковал фильмы о супергероях за отсутствие секса

Новости
    08.02.2022, 13:19
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американский режиссер Стивен Содерберг присоединился к критике супергеройских фильмов. Ео недовольство вызывает тот факт, что в таких блокбастерах не показывают сцены секса.

В интервью изданию Daily Beast Содерберг признался, что он слишком "привязан к земле", чтобы воображать вселенную, в которой нарушаются все законы физики. Он отметил, что его единственная попытка снять научную фантастику ("Солярис" 2002 года) - на самом деле человеческая драма, а действие лишь происходит на космическом корабле.

Содерберг также сказал, что важным моментом для понимания мира фильма для него является наличие сексуальных сцен, что отсутствует в кинокомиксах.

- Я не знаю, как указывать актерам, как вести себя в мире, в котором это не имеет значения, - заявил режиссер.

Фото: AP Photo
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Ранее, кстати, в негативном ключе про супергеройские фильмы высказывались Ридли Скотт и Дени Вильнев. А Роланд Эммерих и вовсе заявил, что Marvel, DC и Lucasfilm не создают ничего оригинального, чем разрушают киноиндустрию.

Стивен Содерберг известен как создатель трилогии про друзей Оушена, фильмов "Эрин Брокович", "Девушка по вызову", "Че: Партизан", "Заражение". 10 февраля на HBO состоится премьера его нового триллера "Кими" с Зои Кравиц в главной роли.

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