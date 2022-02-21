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Галь Гадот поблагодарила фигуристку Трусову за ее воплощение Чудо-женщины

Новости
    21.02.2022, 18:47
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Голливудская актриса Галь Гадот оценила номер российской фигуристки Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка предстала перед зрителями в образе Чудо-женщины, которую в фильмах DC сыграла Гадот.

Комментарий о ярком выступлении Трусовой актриса оставила на своей странице в китайской социальной сети Weibo.

- Спасибо, Александра, - написала Галь Гадот, добавив, что ей очень нравится выступление, и сопроводив публикацию фотографией спортсменки.

Напомним, 17-летняя фигуристка Александра Трусова завоевала серебряную медаль XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. В женском одиночном катании она впервые в истории исполнила пять четверных прыжков на Олимпиаде, уступив золото другой россиянке - Анне Щербаковой. Обе девушки в последний день Игр приняли участие в показательных выступлениях, куда были приглашены призеры соревнований.

Галь Гадот сыграла Чудо-женщину в двух сольных фильмах, в "Бэтмене против Супермена" и "Лиге справедливости". Также известна по ролям в "Форсаже", "Красном уведомлении", "Смерти на Ниле".

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