Галь Гадот поблагодарила фигуристку Трусову за ее воплощение Чудо-женщины

Голливудская актриса Галь Гадот оценила номер российской фигуристки Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине. Спортсменка предстала перед зрителями в образе Чудо-женщины, которую в фильмах DC сыграла Гадот.

Комментарий о ярком выступлении Трусовой актриса оставила на своей странице в китайской социальной сети Weibo.

- Спасибо, Александра, - написала Галь Гадот, добавив, что ей очень нравится выступление, и сопроводив публикацию фотографией спортсменки.

Напомним, 17-летняя фигуристка Александра Трусова завоевала серебряную медаль XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. В женском одиночном катании она впервые в истории исполнила пять четверных прыжков на Олимпиаде, уступив золото другой россиянке - Анне Щербаковой. Обе девушки в последний день Игр приняли участие в показательных выступлениях, куда были приглашены призеры соревнований.

Галь Гадот сыграла Чудо-женщину в двух сольных фильмах, в "Бэтмене против Супермена" и "Лиге справедливости". Также известна по ролям в "Форсаже", "Красном уведомлении", "Смерти на Ниле".