Что в кино: "Анчартед", "Смерть на Ниле", Дженнифер Лопес

На этой неделе выходит два больших фильма, которых многие долго ждали, и несколько работ поскромнее. Рассказываем о самом важном в нашем еженедельном обзоре.

"Анчартед: На картах не значится"

Фото: kinopoisk.ru

Долгожданная экранизация популярной игровой линейки с Томом Холландом и Марком Уолбергом в главных ролях страдает типичной жанровой болезнью - сценарной глупостью. Впрочем, за несколько крутых сцен - а особенно за эпичный финал с воздушным боем на кораблях - ленте многое можно простить. Рецензия - здесь.

"Смерть на Ниле"

Вслед за драмой "Белфаст" - чёрно-белым претендентом на "Оскар" - Кеннет Брана выпустил максимально непохожее на неё кино - как визуально, так и содержательно. Первый опыт работы ирландца с текстами Агаты Кристи - "Убийство в Восточном экспрессе", несмотря на обилие звёзд и вылизанную картинку, приглянулся не всем. Главным образом - из-за своей ненужности. Ровно то же самое можно сказать и о "Смерти на Ниле". Очень красивый, забитый знаменитыми актёрами под завязку (даже "отменённого" Арми Хаммера пришлось оставить - слишком уж важная у него роль, хотя в трейлерах предполагаемого каннибала старались не светить - приём в наши времена, кстати, опасный), но совершенно не обязательный фильм, без которого все мы, имея две классические экранизации с Питером Устиновым и Дэвидом Суше, вполне могли бы обойтись. Чувствуя это, Брана попытался подчёркнуто старомодную форму наполнить всяческим "прогрессивным" содержанием - от проблем темнокожего населения до ЛГБТ-повестки, но получилось только нелепее.

"Первый встречный"

Фото: kinopoisk.ru

Музыкальный ромком для всех фанатов Дженнифер Лопес. Она тут играет почти саму себя - поп-звезду мирового масштаба. Героиня решает со своим женихом - тоже певцом - устроить эффектное шоу из своего брака и пожениться прямо на концерте под специально написанную для этого песню в прямом эфире. Но перед самым важным моментом женщина вдруг узнаёт о том, что любимый был с нею нечестен. И вместо него на глазах у изумлённой 20-миллионной публики она выходит замуж за случайного мужика из зала. Мужик оказывается вполне ничего себе - и умный, и симпатичный, и очень кстати разведённый. Так что дальнейшее развитие событий предсказать нетрудно. Если вы не любите ромкомы и музыку ДжейЛо, коей тут, конечно, много, делать на "Первом встречном" вам совершенно нечего.

"Ведьма: Возрождение"

Фото: kinopoisk.ru

Дешёвый британский ужастик про группу молодых людей, застрявших в доме с призраком злобной ведьмы. Смотреть не на что - да и не слишком это и удаётся, учитывая, что почти вся хоррор-составляющая утопает в кромешных потёмках.

"Помогите, я уменьшил своих друзей!"

Фото: kinopoisk.ru

Немецкая фантастически-комедийная франшиза, где кого-то постоянно уменьшают, наконец-то завершает своё шествие по российскому прокату. Выдохнем с облегчением и простимся навек с её корявыми и неоригинальными сценариями, плохонькой актёрской игрой и такой же графикой.

"Книжный в Париже"

Фото: kinopoisk.ru

Взбалмошная дамочка (Беренис Бежо из "Друзей на свою голову") в поисках пропавшей собачки громко врывается в скромный книжный магазин и одновременно - в жизнь его тихого владельца. И эти двое очень разных людей постепенно начинают испытывать друг к другу неожиданное сильное чувство. Типовая такая европейская мелодрама: Париж, Эйфелева башня, смех, слёзы, сопли, любовь, расставания.

"Гоу, Феликс"

Фото: kinopoisk.ru

Мальчик отправляется в море искать своего отца и попадает на волшебный остров, которым заправляет странноватая деспотичная тётка. Франкоканадский мультик "Феликс и сокровища Морганы", получивший у нас в прокате невообразимую англоязычную вывеску (почему "гоу"? Откуда "гоу"? Бог весть) может понравиться тем, кто подустал от голливудской продукции, симпатичной анимацией. Слишком много от него, впрочем, тоже ждать не стоит.

Также в кино: "The Beatles: Get Back - Концерт на крыше" от Питера Джексона; российские комедии "Яйцо Фаберже" и "Короче, я женюсь!"; французский мультфильм "Пламенное сердце"; итальянский драматический триллер "Венецианские тайны"; анимационный сборник "МУЛЬТ в кино 136. Для котиков и солнышек".

О других недавних премьерах читайте в наших материалах.