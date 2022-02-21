Наблюдатели от МПА СНГ проведут в Минске встречи в парламенте и ЦИК

Свыше ста международных наблюдателей от государств Содружества, которые прибывают в Беларусь по приглашению парламента страны, будут работать на республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию.

Уже в конце текущей недели, уточняет БЕЛТА, зарубежные наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ планируют встретиться с руководством верхней палаты национального парламента и ЦИК РБ, а 27 февраля им предстоит осуществлять мониторинг на избирательных участках в белорусской столице и регионах республики.

Возглавляет мониторинговую группу, в состав которой вошли парламентарии стран Содружества, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Вместе с ним в мониторинге примет участие генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, а также сотрудники и эксперты Международного института мониторинга развития демократии.

Как уже сообщал "СОЮЗ", президент РБ месяц назад подписал указ "О назначении республиканского референдума", который намечен на 27 февраля. Кроме того, проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно, посетив участки в указанные дни с 10.00 до 12.00, а также с 16.00 до 19.00.

Кстати, за день до начала досрочного голосования, уточняет ЦИК, комиссиями уже аккредитованы 44 296 национальных наблюдателей и 131 международный представитель. Большинство местных наблюдателей представляют общественные объединения: профессиональные союзы, входящие в ФПБ (9439), БРСМ (5017), "Белая Русь" (4963), "Белорусский союз женщин" (4235). Политические партии направили в комиссии по референдуму 2087 наблюдателей, большинство из них (1222) от Компартии Беларуси.

Что касается международных наблюдателей, то 116, уточняют новостные порталы, представляют миссию наблюдателей от СНГ, 12 наблюдателей аккредитованы от Центральных избирательных органов Азербайджана, Армении, России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, а три - от Шанхайской организации сотрудничества.

Процесс направления наблюдателей продолжается, уточняет ЦИК.