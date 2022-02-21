Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 18 февраля 2022 года № 12-пг "О внесении изменений в Перечень мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в Перечень мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 28.10.2021 № 81-пг (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 08.02.2022 № 9-пг), изменения согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный





Приложение к постановлению губернатора Ненецкого автономного округа от 18.02.2022 № 12-пг "О внесении изменений в Перечень мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа





Изменения в Перечень мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа

1. В пункте 12:

1) подпункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) допускать направление своих работников в служебные командировки за пределы Ненецкого автономного округа, в сельские населенные пункты Ненецкого автономного округа при условии наличия у них законченной вакцинации, ревакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесенного заболевания COVID-19;";

2) подпункт 10 признать утратившим силу.

2. В пункте 13:

1) абзац второй подпункта 3 изложить в следующей редакции:

"документ, выданный в бумажной или электронной форме медицинской организацией, подтверждающий отрицательный результат исследования ПЦР на РНК SARS-CoV-2 (срок действия отрицательного результата лабораторного исследования, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19);";

2) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от списочного состава своих работников, за исключением тех, у кого проведена законченная вакцинация против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Организациям нефтегазодобывающей отрасли, осуществляющим деятельность на территории Ненецкого автономного округа, их подрядным и сервисным организациям допускать заезд работников на территорию месторождений при предъявлении работником при заезде результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного методом ПЦР, а также любым из методов, определяющих антиген или генетический материал возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации и выданного медицинской организацией или лабораторией, на базе которой было проведено исследование на новую коронавирусную инфекцию (СОVID-19).

При этом срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом ПЦР, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19.

Отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19, полученный методом, определяющим антиген или генетический материал возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением метода ПЦР), действует на момент проведения исследования.".

4. Подпункт 7 пункта 19 признать утратившим силу.

5. Пункт 13 Приложения 1 признать утратившим силу.







