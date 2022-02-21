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21.02.2022 18:01
Рубрика: Легковые авто

Назван самый надежный внедорожник за 700 тысяч рублей. Им оказался "китаец"

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Great Wall. Фото: Пресс-служба Great Wall.
Фото: Пресс-служба Great Wall.

Эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев рассказал о надежном внедорожнике, который можно купить на вторичном рынке за 700 тысяч рублей.

Фото: Changan
Пять бюджетных китайских кроссоверов, которых не хватает в России

Неожиданно им оказался китайский Great Wall Hover H5. Среди его достоинств выделяют надежный 143-сильный турбодизель и коробку (механика или автомат на выбор), просторный салон, вместительный багажник, раму, хорошо оцинкованную сталь.

За 693 000 рублей можно приобрести Great Wall Hover H5 в возрасте шести-восьми лет, но с пробегом менее 100 000 км. По словам эксперта, такой внедорожник - прекрасная альтернатива отечественному "Патриоту".

Двигатель GW4D отличается экономичностью и надежностью, а также невысокой стоимостью обслуживания. Болезнь у него только одна - иногда вылетает прокладка ГБЦ. Но этот недуг легко лечится - просто в нужном месте сверлится нештатное отверстие, благодаря которому перестает появляться воздушная пробка.

Топливная система GW4D выхаживает на российской солярке 100-150 тысяч километров, после чего ее нужно промыть.

В то же время окончательно о ресурсе этого двигателя говорить пока рано. В РФ еще нет Great Wall Hover H5, который хотел проехать хотя бы 250 тысяч км. Впрочем, отсутствие претензий обнадеживает.

Напомним, не так давно у нас продавали Haval H5 - очередную версию автомобилей Hover, которые в свое время продавались в России под брендами Great Wall и DW. Внедорожник производили с 2-литровым турбомотором мощностью 150 и 177 л.с. Он работал с шестиступенчатой механической коробкой передач, полным приводом и раздаточной коробкой от Borg Warner. Автомобиль покинул российский рынок в июле 2021 года.

Фото: Пресс-служба Great Wall