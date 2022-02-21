Патрик Стюарт опроверг свое участие в фильме "Доктор Стрэндж 2"

В трейлере картины "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" закадровый текст произносит человек, в котором фэндом Marvel радостно признал британского актера Патрика Стюарта, известного поклонникам кинокомиксов в первую очередь по роли Чарльза Ксавье из франшизы "Люди Икс".

Сам артист выждал паузу и через некоторое время опроверг эту теорию изданию Comicbook: "Люди подражают моему голосу с тех пор, как я вышел на сцену 60 лет назад. Я не могу нести ответственность за это". По его словам, после выхода "Логана", завершившего историю его персонажа, он не видит смысла снова возвращаться к образу Профессора Икс.

Есть вероятность, что студия намеренно вводит аудиторию в заблуждение, готовя какой-то сюрприз, а может быть Патрик Стюарт просто "включил Эндрю Гарфилда" и также до последнего будет отнекиваться от своей сопричастности к проекту. Проверить это станет возможным только после премьеры ленты, которая запланирована на 5 мая.