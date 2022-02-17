В Сети появились спойлеры к "Доктору Стрэнджу 2" Marvel

В трейлере фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" авторы оставили прозрачный намек на камео Чарльза Ксавье в исполнении Патрика Стюарта.

Сетевой инсайдер MyTimeToShineHello поделился по этому поводу первыми спойлерами, поэтому, если вы не хотите заранее узнать некоторые сюжетные детали, текст ниже лучше не читать.

Ожидается, что Профессор Икс возглавит команду "Иллюминатов", призванных охранять мультивселенную от разного рода опасностей, вроде попытки Стивена Стрэнджа стереть у человечества память о личности Человека-паука.

Кроме лидера "Людей Икс" в новое супергеройское объединение, по представленным данным, также войдут Капитан Картер (Хейли Этвелл), Мистер Фантастик из "Фантастической четверки" (Джон Красински), Черный Гром (Энсон Маунт), Клеа (Шарлиз Терон), Бальдер Храбрый и какая-то из версий Магнето - Иэна Маккеллена или Майкла Фассбендера. Также участницей упоминается Капитан Марвел, только в исполнении не Бри Ларсон, а Лашаны Линч.

В целом этот список пока ничего, кроме скептицизма, не вызывает - особенно странно выглядит кандидатура Красински в образе Рида Ричардса - вряд ли Marvel будет показывать кого-то из Фантастической четверки до выхода фильма Джона Уоттса, у которого пока даже даты премьеры нет.

Кроме того, инсайдером высказывались предположения о том, что в картине Сэма Рэйми в том или ином виде может появиться Дэдпул. Но эту информацию уже опроверг Райан Рейнольдс.

Лента "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" недавно была подвергнута масштабным досъемкам. По одной из версий, сделано это было как раз для того, чтобы включить в фильм большее количество камео. Возможно, что-то из этих утечек все же найдет подтверждение. Премьера проекта запланирована на 5 мая 2022 года.