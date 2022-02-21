Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
21.02.2022 19:43
Рубрика: Российский автопром

Первый серийный электрокар появится в России уже в этом году

Текст: Нина Егоршева
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о планах запустить в России до конца текущего года серийное производство электромобилей.

АвтоВАЗ отчитался о продажах в 2021 году

"Мы предполагаем, что первый серийный электромобиль появится в России до конца года", - приводит слова министра пресс-служба Минпромторга.

Согласно концепции развития электротранспорта, общий объем производства электротранспортных средств в стране до 2030 года накопленным итогом превысит 730 тыс. единиц. Отмечается, что к окончанию этого периода годовой объем достигнет 10-процентной доли (217 тыс. единиц) от общего объема производства транспортных средств в России, передает ТАСС.

В конце января стало известно, что КамАЗ продолжает готовиться к производству электромобиля "Кама-1", но параллельно изучает возможности реализации нового проекта. Еще одним электрокаром компании может стать перелицованный китайский "бюджетник". Речь идет о модели Sihao E10X, которую в Китае производят на совместном предприятии JAC и Volkswagen.