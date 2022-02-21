Песков: Путин скоро выступит с видеообращением

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время выступит с телеобращением к россиянам.

Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Напомним, сегодня Владимир Путин провел совещание Совбеза. Оно было полностью открытым и посвящено обсуждению ситуации в Донбассе и возможности признания суверенитета ДНР и ЛНР. Члены Совбеза - премьер-министр, спикеры палат парламента, ключевые министры - высказались за признание независимости этих республик. Владимир Путин пообещал, что окончательное решение примет в этот же день, 21 февраля.

Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и Донецкой народной республики Денис Пушилин обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР.

В эфире телеканала "Россия-24" Пушилин от имени всего народа попросил признать ДНР в качестве "независимого, демократического, правового и социального государства".