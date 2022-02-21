Президент Беларуси поздравил Веру Алентову и Николая Расторгуева с юбилеями

Творчество одаренных людей дарит им не только яркие страницы прожитых лет, но и приучает в любом возрасте оставаться преданными мастерами избранной профессии, констатируют театральные обозреватели, отмечая театральные заслуги народных артистов России Веры Алентовой и Николая Расторгуева в день их юбилеев 21 февраля.

Кстати, в день своего рождения прославленная российская актриса встречает бенефисом на сцене театра имени А. Пушкина в постановке Евгения Писарева "Мадам Рубинштейн".

Неслучайно, что и в поздравлении, которое направил Александр Лукашенко в понедельник Алентовой, белорусский лидер называет "примером неустанного служения искусству" профессиональную деятельность яркого мастера театра и кино. "Природное обаяние, артистизм и исключительное актерское мастерство нашли свое отражение в десятках превосходно сыгранных ролей, принесли вам признание и успех", - констатирует президент, слова которого цитирует его пресс-служба.

И хотя первой пробой в кинематографе стала для актрисы роль учительницы в фильме "Дни летные", напоминают ее биографы, самой главной удачей на экране, несомненно, признана роль Екатерины Тихомировой в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Он принес исполнительнице мировую славу, получив самую престижную награду "Оскар".

Влюбленность и преданность избранному жизненному пути Вера Алентова доказывает каждым прожитым днем. Она, кстати, решила взять курс во ВГИКе, который вел Владимир Меньшов, и уже подготовила премьеру спектакля к своему юбилею.

Не так давно Вера Валентиновна выпустила автобиографию "Все не случайно", презентация которой уже прошла в фойе Театра им. А. С. Пушкина, где более полувека служит актриса. А еще совсем скоро, весной, на экраны выйдет фильм о вампирской вселенной "Ампир V", в котором она предстанет в неожиданной роли богини Иштар.

Александр Лукашенко пожелал светлой звезде российского театрального мира продолжать дарить публике радость и вдохновение, способствовать дальнейшему "укреплению культурных связей между народами Беларуси и России".

Слова искренней признательности адресовал в тот же день глава государства и народному артисту Российской Федерации Николаю Расторгуеву в связи с 65-летием популярного эстрадного исполнителя.

"Большой талант, неповторимая манера исполнения и поразительная внутренняя энергия позволили вам достичь профессиональных высот, завоевать искреннюю любовь публики", - подчеркнул белорусский руководитель, отметив, что творчество артиста "близко и понятно слушателям разных поколений. Оно занимает особое место на эстраде, дарит позитивные эмоции и оставляет неизгладимое впечатление".

Днями музыкант поделился с журналистами, что самое большое влияние на него как личность оказали семья и советское образование. "Мама говорила: "Есть слово "надо". И еще так нас учили: "Прежде думай о Родине, а потом о себе". О себе надо думать в последнюю очередь, а сначала - о своих близких, об их благополучии", - пояснил он свою жизненную позицию.

В разные годы артист, который родился в подмосковном Быково, выступал в составе ансамблей "Шестеро молодых", "Лейся, песня", даже играл на бас-гитаре в группе "Рондо". Новая страница творчества была перевернута в 1989 году, когда продюсер Игорь Матвиенко создал патриотическую группу "Любэ" и пригласил Расторгуева стать ее постоянным солистом. Между прочим, сам исполнитель считает одним из своих самых популярных шлягеров песня ансамбля - "Не валяй дурака, Америка".

А незадолго до юбилейной даты народный артист представил сборник своих любимых песен "Свое". В него вошли композиции "Любэ" разных лет, в основном лирика, к которой певец, по собственному признанию, относится очень трепетно: "Ночь", "Конь", "Эх, Москва", "Главное, что есть ты у меня", "Бабушка", "А река течет" из фильма "Родные".

Лукашенко пожелал юбиляру, чтобы его плодотворная деятельность и в дальнейшем приносила людям радость, способствовала упрочению сотрудничества в сфере культуры Союзного государства.