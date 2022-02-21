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21.02.2022 09:39
Рубрика: Общество

Воронеж принял 603 эвакуированных из Донбасса

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

В воскресенье пункты временного размещения Воронежа приняли и расселили 603 человека, прибывших из ДНР и ЛНР. Среди эвакуированных 261 ребенок, сообщили в администрации города.

Прибывшие размещены в двух загородных детских лагерях, аэропортовской гостинице и санатории. Их накормили, проверили самочувствие и обеспечили предметами первой необходимости.

- Все задачи, которые ставились по размещению людей, организации питания, обеспечению мер санитарной защиты и другие, выполнены. В ближайшее время необходимо снять оставшиеся бытовые вопросы и начинать работать индивидуально с каждой семьей, с каждым прибывшим. В связи тем, что очень много детей, нужно проработать и вопросы продолжения обучения, - рассказал мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Городские власти готовятся к приему следующих партий беженцев. Прибытие очередного поезда с тысячей примерно жителей Донбасса ожидается в 10 часов вторника. Чтобы максимально использовать все ресурсы для помощи людям, в регионе введен режим ЧС.

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Развернуто 42 пункта временного размещения, они способны вместить 4502 человека.

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