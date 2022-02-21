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21.02.2022 10:15
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе экс-сотрудника Ростехнадзора обвинили в злоупотреблении полномочиями

Текст: Юлия Потапова

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего начальника Беловского управления Ростехнадзора в Кемеровской области. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями. По материалам дела, чиновник получил от угольщиков автомобиль в личное пользование.

Об этом сообщил во время рабочей поездки в Алтайский край заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин. По его словам, которые приводит ТАСС, череда увольнений в руководстве Сибирского управления Ростехнадзора связана с выявленными нарушениями в работе ведомства. Эти нарушения повлекли за собой уголовные дела.

В начале февраля написал заявление об увольнении по собственному желанию начальник Сибирского управления Ростехнадзора Александр Мироненко, а в конце 2021 года ушел с должности его заместитель Михаил Сербинович, курировавший направление горного надзора. По словам Демешина, дело в отношении бывшего начальника Беловского отдела Ростехнадзора возбуждено по статье 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями). Он использовал для личных и служебных нужд автомобиль, который приобрели для него собственники угледобывающего предприятия.

Как уточнил замгенпрокурора РФ, фигурантами уголовных дел стали и другие сотрудники Ростехнадзора в Кузбассе. Инспекторы этого и других органов контроля и надзора, сказал Демешин, после трагедии на шахте "Листвяжная" выполняли свою функцию номинально, проверяли шахты не в реальности, а только на бумаге.

В конце прошлого года главе Сибирского управления Ростехнадзора Генпрокуратура внесла представление по результатам проверок, проведенных после трагедии на "Листвяжной". Тогда же в работе надзорного органа были выявлены системные нарушения. Два сотрудника Сибирского управления Ростехнадзора вскоре после аварии, которая унесла 51 жизнь, были взяты под стражу. Им предъявлено обвинение в халатности при проведении проверок на шахте.

Ростехнадзор: На "Листвяжной" фальсифицировали работу систем контроля
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