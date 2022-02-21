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21.02.2022 19:26
Рубрика: Власть

Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России" заявил о том, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизируется и что Смольный заинтересован в снятии ограничений, вызванных эпидемией.

В частности, по словам Беглова, тренд на улучшение эпидемиологической ситуации в городе уже наметился и пятая волна коронавируса постепенно отступает. Хотя ситуация по-прежнему сложная, некоторые послабления уже введены.

Так, с 21 февраля в медучреждениях вновь оказывается плановая помощь, начались профосмотры, можно пройти диспансеризацию. В магазины, кафе и учреждения культуры теперь пускают не только по QR-кодам о вакцинации или перенесенном заболевании, но и по сертификату, подтверждающему наличие антител.

Беглов отметил, что другие ограничения будут сниматься при дальнейшей стабилизации ситуации. "Правительство заинтересовано в этом не меньше, чем бизнес", - заявил губернатор.

Вице-губернатор Петербурга: Отменять QR-коды пока преждевременно

21 февраля в городе выявили 9043 новых случая коронавируса, но на прошлой неделе в среднем положительные тесты сдавали около 16 тысяч человек в сутки, на позапрошлой в списки заболевших попадали не менее 20 тысяч человек в день.

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