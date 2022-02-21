В Заполярье создан оперативный штаб для помощи беженцам из ДНР и ЛНР

С 21 февраля в Мурманской области начал работу оперативный штаб для оказания помощи беженцам из ЛНР и ДНР в случае необходимости. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании.

Штаб возглавил заместитель губернатора Юрий Сердечкин. Ему предстоит координировать деятельность всех ведомств, которые должны быть включены в эту работу. В первую очередь это касается социального блока, медицинской помощи, миграционной политики и охраны общественного порядка в местах размещения граждан. Уже сейчас регион готов принять 300 человек.

- Прошу продолжить работу в том числе на предмет увеличения количества людей, которых мы сможем в случае необходимости принять, - отметил Андрей Чибис.

Глава ДНР Денис Пушилин 18 февраля сообщил о начале эвакуации в Ростовскую область женщин, детей и пожилых людей. В этот же день глава ЛНР Леонид Пасечник поручил начать организованную эвакуацию населения. По данным утро 21 февраля, в Россию прибыли более 61 тысячи беженцев из Донбасса. Из-за наплыва беженцев в Воронежской области введен режим ЧС. В Курской, Саратовской и Рязанской областях введен режим повышенной готовности.