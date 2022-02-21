В Тюмени жильцы многоэтажки отблагодарили дворника за честную работу

Жильцы первого корпуса дома № 32 на улице Эрвье в Тюмени поздравили местного дворника дядю Женю с приближающимся Днем защитника Отечества. В деревянной коробочке с надписью "Особенному человеку - особенный подарок" лежала 31 тысяча рублей, а в пакете - вкусный набор и грамота от ребятишек.

Можно было это сделать и 23 февраля, но соседи решили не вызывать героя на торжественную аудиенцию специально - Евгений Геннадьевич и так часто работает в выходные и праздничные дни, а тут бы ему пришлось ехать "на вызов" с другого конца города. Про сюрприз блюститель чистоты даже не догадывался. С виду слишком серьезный пенсионер расчувствовался. Что и говорить: приятно!

- В нашем дворе, это в микрорайоне Европейский, Евгений Геннадьевич работает три года. Моя семья его знает не так давно - сюда мы переехали недавно. Невозможно не обратить внимание на столь яркую личность, - рассказывает тюменка Ларина Пшенцова. - Несмотря на возраст (в прошлом году ему исполнилось 70 лет), дядя Женя много работает. Вежливый, исполнительный. Его обожают дети. Взрослым нравится с ним беседовать - у человека богатое прошлое, интересная молодость (дядя Женя по прозвищу Вечный двигатель приехал в Тюмень из Болгарии почти полвека назад строить общежития, которые потом прозвали "болгарскими", да так тут и остался - прим. ред.).

Идею отметить заметного гражданина за ударный труд жильцы дома обсуждали давно, но как-то вскользь. В начале месяца Полина Джигора написала в мессенджер для собственников сообщение: "Уважаемые соседи! Сегодня в свой выходной день трудится наш дорогой дворник Евгений Геннадьевич… Давайте поздравим его с 23 февраля. Кто желает. Ему будет очень приятно". Многие соседи тут же откликнулись отправить на подарок сумму от 100 до 300 рублей.

- В первые же сутки мы собрали 14 тысяч! А люди все добавлялись в специально созданный для доброй миссии чат и присылали деньги, - комментируют инициаторы.

В итоге в "акции благодарения" приняли участие 100 человек. Поздравили дворника в его обеденный перерыв. Видео и фото вручения подарков уже разлетелись по соцсетям. В некоторых интернет-сообществах, кстати, тюменцев осудили за так называемый хайп на добром деле.

- Какой уж тут хайп?! - возражает Пшенцова. - Это отличный пример для взрослых и детей, как нужно ценить чужой труд и уметь говорить "спасибо". Мы бы хотели, чтоб и управляющая компания также поддерживала своих работников.

К слову, тюменцы не первый раз благодарят дворников. Ровно год назад Саламбеку, что обслуживает дома на улице Кремлевской, вручили корзину подарков для его новорожденной дочери и супруги, а чистюле с улицы Протазанова, Сергею Дмитраковичу, передали грамоту, торт, сертификат на стрижку и телевизор. Подобные акции жители других районов областного центра устраивали накануне Нового года.