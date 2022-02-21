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21.02.2022 23:07
Рубрика: В мире

Республики Донбасса празднуют большую победу!

Текст: Елена Блоха (журналист, Донецк)
С замиранием сердца все жители Донецкой и Луганской народных республик смотрели прямой эфир внеочередного заседания Совета безопасности России, где рассматривался вопрос признания независимости ДНР и ЛНР. И вот мечта миллионов жителей Донбасса осуществлена.

Этот репортаж писался буквально за полчаса до признания.

Несмотря на то, что сейчас все предприятия перешли на работу в режиме 24 на 7, то есть круглосуточно и ежедневно, на время трансляции заседания Совбеза все отложили в сторону дела и прильнули к экранам телевизоров и мониторов компьютеров. Если же работу нельзя было отложить, то трансляцию слушали, не отходя от рабочего места и ловили каждое слово, каждого спикера.

Бегая от кабинета в кабинет по текущим поручениям руководства, я выхватывала самые интересные моменты, и спрашивала у коллег: "Ну что, признают? Уже произошло? Что говорят?" Каждое новое выступление вселяло уверенность, что исторический момент неизбежен и произойдет с минуты на минуту.

После окончания трансляции все стали поздравлять друг друга. Внезапно кто-то запел: "Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой - он трудный самый", - уверено звучал голос коллеги. "А я в Россию, домой хочу. Я так давно не видел маму", - подхватили остальные.

Поздно вечером возвращалась домой в приподнятом настроении. В центре Донецка слышался звук обстрелов. "Салютуют", - усмехнулась я. Зашла в магазин, у всех приподнятое настроение, среди покупателей много военных. "Ребята, вы за шампанским пришли? Уже все скупили?" - пошутила я. "Нет, еще не время пить шампанское. Подождите еще немного, еще чуть-чуть осталось", - отвечают они.

И вскоре мы дождались.

На улицах Донецка празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
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