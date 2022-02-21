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21 февраля 2022 г.

Постановление губернатора Ставропольского края от 18 февраля 2022 года № 57 "О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Ставропольского края по вопросам снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

Постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Ставропольского края по вопросам снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ситникова В.Н., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Давыдова Д.А., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Дубровина С.В. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Коваленко Ю.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров


Утверждены постановлением губернатора Ставропольского края от 18 февраля 2022 года № 57


Изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Ставропольского края по вопросам снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края

1. Абзац второй пункта 5 постановления Губернатора Ставропольского края от 07 декабря 2021 г. № 535 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 23 декабря 2021 г. № 572, от 19 января 2022 г. № 18 и от 26 января 2022 г. № 25) изложить в следующей редакции:

"Пункты 6 и 8, подпункт 9.2 и пункт 10 Изменений вступают в силу с 01 марта 2022 года.".

2. В абзаце первом пункта 1 постановления Губернатора Ставропольского края от 23 декабря 2021 г. № 573 "О приостановлении действия подпункта 21.2 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 19 января 2022 г. № 19 и от 26 января 2022 г. № 25) слова "по 20 февраля 2022 года включительно" заменить словами "по 28 февраля 2022 года включительно".



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