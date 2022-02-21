Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 18 февраля 2022 года № 136 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.10.2021 № 1006, от 29.10.2021 № 1018, от 17.11.2021 № 1100, от 24.11.2021 № 1117, от 17.12.2021 № 1247, от 21.12.2021 № 1262) изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу следующие постановления Кабинета Министров Республики Татарстан:

от 28.10.2021 № 1006 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции";

от 29.10.2021 № 1018 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции";

от 17.11.2021 № 1099 "Об утверждении Порядка приостановления и возобновления действия электронных карт с льготным транспортным приложением в период действия в Республике Татарстан запретов и ограничений, введенных в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

от 17.11.2021 № 1100 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции";

от 24.11.2021 № 1117 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции";

от 17.12.2021 № 1247 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции";

от 21.12.2021 № 1262 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции".

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 21 февраля 2022 года.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин





Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208

(в редакции постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.02.2022 № 136)





О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции

В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции и в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", распоряжением Президента Республики Татарстан от 19 марта 2020 года № 129 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан", а также в целях реализации решений оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, постановлений (предложений, предписаний) Главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Установить, что реализация комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в условиях режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан, осуществляется на всей территории Республики Татарстан.

2. Рекомендовать гражданам соблюдать режим самоизоляции, не покидать без необходимости места проживания (пребывания), максимально ограничить взаимодействие с другими гражданами.

3. Приостановить с 26.03.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки деятельность ночных клубов (дискотек).

4. Запретить до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки:

с 19.03.2020 оказание организациями и индивидуальными предпринимателями услуг по предоставлению кальянов для курения, применение кальянов на принадлежащих им объектах и территориях;

с 12.05.2020 вход и нахождение граждан в объектах розничной торговли, оказания услуг, культовых помещениях, зданиях и сооружениях, в транспортных средствах при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, включая такси, в помещениях при посещении ими организаций и индивидуальных предпринимателей, а также в иных местах, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);

с 30.10.2021 оказание услуг общественного питания с 23.00 до 6.00 часов, за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами помещений объектов общественного питания, доставки заказов, оказания услуг общественного питания на территориях аэропортов, вокзалов, в объектах дорожного сервиса, расположенных за пределами населенных пунктов, объектах общественного питания, на базе которых развернуты пункты обогрева и питания на автомобильных дорогах федерального, регионального и местного значения;

с 30.10.2021 гражданам в возрасте старше 60 лет, которые не вакцинированы против коронавирусной инфекции COVID-19 или не перенесли в течение последних шести месяцев указанное заболевание, покидать места проживания (пребывания), за исключением:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту проведения вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг;

прогулки или выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), исключая нахождение в местах массового пребывания людей;

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

с 21.02.2022 проведение организациями и индивидуальными предпринимателями зрелищно-развлекательных мероприятий с 23.00 до 6.00 часов.

5. Обязать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки:

с 30.03.2020 граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) в общественных местах, в объектах розничной торговли, оказания услуг, культовых помещениях, зданиях и сооружениях, на земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения;

с 12.05.2020 организации, индивидуальных предпринимателей, а также граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", обеспечивать исполнение требований к организации их деятельности, установленных в приложении № 1 к настоящему постановлению;

с 30.10.2021 организации, индивидуальных предпринимателей перевести работников из числа граждан в возрасте старше 60 лет, которые не вакцинированы против коронавирусной инфекции COVID-19 или не перенесли в течение последних шести месяцев указанное заболевание, на дистанционный формат работы или принять иные меры, обеспечивающие соблюдение указанными лицами ограничения, установленного абзацем пятым пункта 4 настоящего постановления.

6. Установить, что до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки допускаются:

а) с 05.06.2020 посещение гражданами культовых помещений, зданий и сооружений при условии обеспечения религиозными организациями соблюдения требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в культовом помещении, здании или сооружении, определяемому из расчета один человек (включая священнослужителей и работников) на 4 кв. метра площади помещения;

б) с 15.06.2020 прием заявителей в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, в том числе без предварительной записи, при условии соблюдения требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в секторе информирования и ожидания, определяемому из расчета один человек (включая работников) на 4 кв. метра площади указанного сектора, доступной для посетителей;

в) с 15.07.2020 государственная регистрация заключения брака с общим количеством участников:

в помещениях площадью 40 кв. метров и менее - не более 10 человек;

в помещениях площадью более 40 кв. метров - определяемым из расчета один человек на 4 кв. метра площади помещения;

г) с 21.02.2022 работа объектов розничной торговли, сферы услуг при условии соблюдения требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале (помещении для посетителей), определяемому из расчета один человек (включая работников) на 4 кв. метра площади торгового зала (площади, доступной для посетителей);

д) с 21.02.2022 работа театров, кинотеатров (кинозалов), цирков, концертных залов при условии обеспечения заполнения зрительного зала не более чем на 70 процентов мест и равномерной рассадки зрителей;

е) с 21.02.2022 проведение досуговых, зрелищно-развлекательных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятий, проведение иных массовых мероприятий с участием граждан, если иное не установлено настоящим постановлением:

на открытых площадках - с одновременным присутствием не более 200 человек;

в помещениях - при условии соблюдения требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в помещении, определяемому из расчета один человек (включая организаторов и (или) работников) на 4 кв. метра его площади, но не более 100 человек в одном помещении.

Допускается организация и проведение органами государственной власти и органами местного самоуправления мероприятий в форме, обеспечивающей соблюдение профилактических мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции;

ж) с 21.02.2022 проведение с участием зрителей официальных физкультурных, официальных спортивных, культурных мероприятий при условии обеспечения заполнения зрительских мест не более чем на 50 процентов, но не более 500 человек, и равномерной рассадки зрителей.

Организации, индивидуальные предприниматели вправе проводить мероприятия с ограничением заполняемости зрительских мест не более 70 процентов при совокупности следующих условий:

все сотрудники, а также иные лица, участвующие в организации и обслуживании мероприятия, вакцинированы против коронавирусной инфекции COVID-19, за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания к вакцинированию, подтвержденные справкой (медицинским заключением) медицинской организации;

согласование мероприятия и профилактических мер при его проведении санитарно-противоэпидемической комиссией Кабинета Министров Республики Татарстан (г.Казань, пл.Свободы, д.1). За получением согласования организатор обращается не позднее чем за 30 дней до проведения мероприятия.

7. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 60 лет, вакцинированным против коронавирусной инфекции COV1D-19 или перенесшим в течение последних шести месяцев указанное заболевание, гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению, не покидать места проживания (пребывания), за исключением:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг;

прогулки или выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), исключая нахождение в местах массового пребывания людей;

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

следования к месту работы и обратно в случае невозможности перевода на дистанционную форму работы.

8. Министерству по делам молодежи Республики Татарстан, Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан организовать работу по доставке волонтерами продуктов питания, лекарственных средств и товаров первой необходимости одиноким и одиноко проживающим гражданам старше 60 лет, обратившимся на горячие линии комплексных центров социального обслуживания населения Республики Татарстан.





Приложение № 1 к постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208





Требования к организации деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"

1. Организациям, индивидуальным предпринимателям:

1) обеспечить использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) на принадлежащих им объектах и в транспортных средствах;

2) обеспечить неукоснительное соблюдение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, а также предписаний и требований органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

3) проводить ежедневное до начала работы (смены) измерение температуры тела работников и их опрос о наличии симптомов респираторного заболевания (насморк, першение в горле, кашель);

4) не допускать до работы лиц с повышенной температурой тела, признаками инфекционного заболевания;

5) осуществлять дезинфекцию мест общего пользования, оборудования, инвентаря, оргтехники и поверхностей в помещениях с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, зарегистрированных в установленном порядке (далее - дезинфицирующие средства вирулицидного действия);

6) проводить регулярное (каждые два часа) проветривание служебных помещений в местах нахождения людей;

7) ограничить контакты между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и функциональных рабочих групп, не связанных общими задачами и производственными процессами, перемещение работников в обеденный перерыв и во время перерывов на отдых, выход за территорию, принадлежащую организации, индивидуальным предпринимателям, перемещение на другие участки, в отделы, помещения, не связанные с исполнением трудовых, служебных обязанностей;

8) обеспечить возможность обработки рук кожными антисептиками вирулицидного действия, зарегистрированными в установленном порядке (далее -кожные антисептики);

9) разместить в общедоступных местах информацию о профилактике острых респираторных вирусных инфекций;

10) осуществлять по окончании рабочего дня влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

11) неукоснительно исполнять рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции, разработанные применительно к соответствующим видам организаций или деятельности;

12) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции рабочих мест и помещений, где находился заболевший;

13) принять необходимые меры по профилактике коронавирусной инфекции среди работников;

14) прием и отправку корреспонденции осуществлять только посредством межведомственной системы электронного документооборота, электронной и почтовой связи;

15) исходя из особенностей организации деятельности принимать иные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия;

16) представлять в центры занятости по месту своего нахождения сведения об имеющихся вакансиях по мере их возникновения.

2. Организациям и индивидуальным предпринимателям при взаимодействии с гражданами дополнительно к требованиям, указанным в пункте 1 настоящих требований:

1)не допускать вход и нахождение посетителей в объектах розничной торговли, оказания услуг, культовых помещениях, зданиях и сооружениях, в транспортных средствах при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, включая такси, в помещениях без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);

2) не допускать превышение установленных постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" (далее - постановление № 208) требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в соответствующем помещении (на территории) или на мероприятии;

3) прием граждан в целях оказания им услуг осуществлять по предварительной записи с интервалом между окончанием одного и началом следующего приема не менее 10 минут для проведения текущей дезинфекции и проветривания;

4) обеспечить обязательное использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы);

5) обеспечить соблюдение гражданами, включая работников, социальной дистанции, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления режима допуска и нахождения в принадлежащих им объектах, на территориях такого количества граждан, включая работников, при котором соблюдается социальная дистанция, и установленных постановлением № 208 требований к предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в соответствующем помещении (на территории) или на мероприятии;

6) обеспечить возможность обработки гражданами рук кожными антисептиками;

7) дезинфекцию мест общего пользования, оборудования, инвентаря, оргтехники и поверхностей в помещениях осуществлять не менее трех раз в день с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

8) обеспечить исполнение иных требований постановления № 208.

3. Организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендуется:

организовать работу работников старше 60 лет и граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 2 к постановлению № 208, в соответствии с требованиями, установленными указанным постановлением;

организовать доставку работников к месту работы и обратно с целью ограничения их контактов с посторонними лицами.

4. Граждане, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", исполняют настоящие требования в части, касающейся их деятельности.





Приложение № 2 к постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 №208





Перечень заболеваний

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2, 127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадий, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3 - N18.5.

6. Новообразования из числа*:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы*, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С 96, D46.

* Кроме отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии) .







