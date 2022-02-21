В ДНР сообщили о спецоперации против групп ВСУ, пытавшихся выйти к границе России

Представители силовых структур Донецкой народной республики (ДНР) проводят спецоперацию против групп украинской армии, которые пытались прорваться к российской границе. Об этом сообщили в милиции республики.

"В настоящее время в районе Новоазовска проходят специальные мероприятия подразделениями МВД и МГБ во взаимодействии с военнослужащими Народной милиции ДНР по уничтожению групп ВСУ, которые предприняли попытку прорыва в направлении к государственной границе Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном в канале милиции в Telegram.

Представители милиции вновь напомнили, что на территории республики действуют группы диверсантов.

В конце февраля обстановка в Донбассе обострилась. Власти самопровозглашенных республики заявили о том, что Киев готовит наступление. Осуществляется временная эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию.