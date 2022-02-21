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21.02.2022 11:06
Рубрика: Легковые авто

В России стартовала сборка нового Kia Sportage

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

На заводе "Автотор" в Калининградской области началось серийное производство Kia Sportage пятого поколения, который выйдет на рынок во втором квартале.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Мировая премьера нового Kia Sportage состоялась в августе 2021 года. Модель переехала на платформу N3, которая позволила увеличить колёсную базу до 2755 мм, предоставив один из самых просторных салонов в сегменте C-SUV.

В России новый Kia Sportage будет предлагаться с двухлитровым "атмосферником" на 150 л.с. и новым агрегатом 2.5 литра мощностью 190 л.с. Первый доступен как в паре с механической КП, так и с 6-диапазонным "автоматом", более производительный мотор - с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Привод - передний и полный.

Ранее "РГ" рассказывала подробности о комплектациях и ценах на кроссовер. Начальная версия исполнения Comfort включает в себя светодиодные фары, камеру заднего вида, задние датчики парковки, двухзонный климат-контроль, мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном, пакет "Тёплые опции", в который кроме подогревов сидений, руля и форсунок включён дополнительный электроотопитель салона, 17-дюймовые колёса на легкосплавных дисках.

#Kia