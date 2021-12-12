Новый Kia Sportage для России: стали известны двигатели

Стали известны двигатели, с которыми Kia будет продавать новый Sportage в России. В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на пятое поколение кроссовера. В нем указывается, что модель пока сертифицирована только с бензиновыми атмосферными моторами. Речь идет об "атмосферниках" объемом 2,0 (149 л.с.) и 2,5 литра (190 л.с.) - они знакомы россиянам по Hyundai Tucson.

Базовой мотор работает с шестиступенчатой "механикой" или "автоматом", с ним Sportage может быть как с передним, так и с полным приводом. Старший силовой агрегат сочетается с восьмиступенчатым автоматом. Оба двигателя можно заправлять бензином АИ-92.

Что касается габаритов, то в России будут продавать удлиненную версию кроссовера. Длина автомобиля составляет 4660 мм, ширина - 1865 мм, высота - 1660 мм, колесная база - 2755 мм. Примечательно, что для нового Sportage предусмотрено три варианта высоты кузова и два варианта колеи. Вполне возможно, что к нам могут привезти аналог "внедорожной" версии модели.

Как и прежде, модель будут собирать на калининградском "Автоторе".

Ранее "РГ" рассказывала, что новый Kia Sportage появится в России в первой половине 2022 года. В настоящее время в нашей стране продается четвертое поколение модели, цены стартуют от 1 964 900 рублей.

Кстати, новый Sportage уже бьет рекорды продаж у себя на родине. В Южной Корее кроссовер пользуется огромным спросом и возглавил список самых продаваемых моделей по итогам ноября.

Фото: Пресс-служба Kia.