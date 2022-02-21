Volkswagen назвал дату премьеры глобального бюджетного седана

Если в России новый Polo является перелицованным Skoda Rapid, то зарубежный аналог Polo - седан Virtus - лежит в основе новой модели Skoda Slavia, представленной в прошлом ноябре. И вот подоспели обновки для "донора".

Отталкиваясь от возраста нынешнего Volkswagen Virtus, можно надеяться, что на презентации, запланированной на 8 марта 2022 года, покажут новое поколение модели. Платформа останется прежней - MQB-A0, но её, вероятно, чуть доработают для большей унификации с "тележкой" Skoda Slavia, которая создана на MQB-A0-In, адаптированной под местные условия эксплуатации.

На тизере видна передняя часть автомобиля, которую характеризуют более узкие фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, а бампер с широкой "пастью" и спойлер на крышке багажника седана намекают на то, что в Индии Virtus будет предлагаться в комплектации GTS - такая в 2019 году появилась у латиноамериканской спецификации модели.

Это означает, что под капотом установлен 150-сильный 1.5 TSI, которому в пару местные СМИ прочат 6-ступенчатую МКП и 7-скоростной "робот" DSG. Однако в Латинской Америке нынешний Virtus GTS поставляется с 6-диапазонным "автоматом", как актуальная генерация Virtus в Латинской Америке.

Кроме 150-сильного TSI для нового Virtus предложат литровую турботройку на 115 сил, которая может работать в паре либо с "механикой", либо с "автоматом".

Примечательно, что в Volkswagen называют новый седан глобальным, но на какие рынки будет поставляться новый Virtus, пока неизвестно.