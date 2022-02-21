Захарова: США следует рассказать на "саммите демократий" об убийстве жителей в Сирии

Представителям США следует рассказать во время проведения "саммита демократий" о мирных жителях Сирии, которые погибли во время операции по ликвидации одного из лидеров террористов. С таким предложением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Отличная история для "саммита демократий". Очередные "сопутствующие жертвы" под ногами цивилизованного мира, шагающего в прекрасное будущее диктатуры либерализма", - написала она в своем канале в Telegram.

Дипломат напомнила, что во время ликвидации преступника американские солдаты "убили как минимум двух несовершеннолетних, по сообщениям гуманитарных НПО, американцы застрелили еще больше гражданских (убиты четыре ребенка и три женщины)".

В начале февраля власти США сообщили о том, что провели успешную операцию на северо-западе Сирии. По ее результатам был уничтожен один из лидеров террористов. Военные признали, что в ходе операции погибли трое гражданских.