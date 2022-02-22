ABC: США призывают Зеленского отправиться во Львов в интересах безопасности

Власти США призывают президента Украины Владимира Зеленского отправиться во Львов ради его же безопасности. Об этом во вторник сообщил американский телеканал ABC, ссылаясь на свой источник в администрации президента Соединенных Штатов.

В сообщении американской стороны, как отмечается в материале телеканала, указано, что Зеленского попросили уехать в западную часть Украины в целях безопасности.

Напомним, что ранее корреспондент NBC Ричард Энгел сообщил о том, что власти США обсуждали с правительством Украины возможный отъезд президента Украины из его собственной страны в случае эскалации обстановки в ДНР и ЛНР. Журналист при этом сослался на данные двух своих источников, знакомых с деталями такого плана.

Президент России Владимир Путин в понедельник обратился к гражданам страны и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.