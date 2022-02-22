АвтоВАЗ повысит цены на Lada с 1 марта

Появилась информация о том, что с 1 марта АвтоВАЗ изменит рекомендованные розничные цены на автомобили Lada. Это будет второе подорожание с начала 2022 года.

По данным группы "Лада Веста | Lada Vesta FL", с начала следующего месяца стоимость Lada Granta увеличится на 14 000 рублей. В настоящее время цены на модель в зависимости от типа кузова и комплектации составляют 598 900 - 879 800 рублей.

Также может подорожать Lada Vesta, стоимость которой вырастет на 20 000 рублей. Актуальный прайс на модель: 862 900 - 1 394 900 рублей. Напомним, в конце марта могут стартовать продажи нового поколения Vesta, презентация которой пройдёт в ближайшее время.

Lada Largus с 1 марта может прибавить в цене до 30 000 рублей. Сейчас РРЦ на универсал составляют 829 900 - 1 067 900 рублей, фургон Largus можно купить начиная от 837 900 рублей.

Первая корректировка цен на Lada была проведена АвтоВАЗом в начале 2022 года.