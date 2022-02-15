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15.02.2022 11:00
Рубрика: Российский автопром

Новая Lada Vesta: чертежи и характеристики

Текст: Константин Руссов
Фото: Росстандарт Фото: Росстандарт
Фото: Росстандарт

Технические характеристики новой Lada Vesta стали известны благодаря публикации электронного паспорта модели и Одобрения типа транспортного средства, опубликованного Росстандартом.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Так, габаритная длина седана Lada Vesta и Vesta Cross благодаря новому обвесу увеличилась с 4410 до 4440 мм, универсал прибавил с 4424 до 4445 мм. Высота модели изменилась незначительно - в пределах нескольких миллиметров.

Никаких изменений в плане линейки силовых агрегатов не произошло. Новая Lada Vesta будет комплектоваться вазовскими двигателями 1.6 и 1.8 литра мощностью 106 и 122 л.с. и 113-сильным мотором Renault H4M-HR16DE. Доступные варианта коробок передач - вазовская и реношная МКП, вариатор Jatco.

По неофициальной информации, серийное производство новой Lada Vesta на заводе в Ижевске уже стартовало, однако торжественной церемонии запуска флагманской модели пока ещё не проводилось. Ожидается, что продажи новинки начнут в конце марта этого года.

Новая Lada Vesta будет выпускаться до 2028 года, после чего модель сменит оригинальную платформу на унифицированную CMF-B.

Цены на седан Lada Vesta актуального поколения начинаются от 862 900 рублей, универсал Vesta SW можно купить минимум за 954 900 рублей.

Фото: Росстандарт
#Lada