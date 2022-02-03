Новое поколение Lada Vesta: известна дата начала продаж

Lada Vesta нового поколения, как её позиционируют на АвтоВАЗе, безусловно, входит в топ-5 самых ожидаемых новинок 2022 года, Хотя бы по той причине, что модель является одним из уверенных бестселлеров российского рынка. Предполагалось, что старт продаж объявят в конце весны, но нет, он состоится раньше.

По информации группы Kviring Drive VK Shop, которая ранее предрекла появление не только седана Vesta FL в модификации спорт, но и "заряженной" версии в кузове универсал, в конце февраля дилеры начнут получать новые Vesta, а в конце марта объявят старт продаж. В группе характеризуют степень правдивости данных сроков как стопроцентную информацию.

Новая Lada Vesta получит рестайлинговую внешность, которая коснётся прежде всего головной оптики и задних фонарей, которые в топовых версиях будут полностью светодиодными, и прилегающих кузовных элементов. Значительные изменения произойдут в салоне, особенно в максимальной комплектации модели, в которой будут цифровая приборная панель и мультимедиа с вертикальным планшетом.

Линейка силовых агрегатов останется прежней: в неё входят бензиновые двигатели мощностью 106 и 122 л.с., агрегатируемые МКП, а также мотор на 113 л.с., работающий в паре с вариатором.

Цены на Lada Vesta седан в настоящее время начинаются от 862 900 рублей, универсал Vesta SW стоит минимум 954 900 рублей

Новая Lada Vesta будет выпускаться до 2028 года, после чего модель переедет на платформу CMF-B и сменит поколение.