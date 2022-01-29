Новую Lada Vesta будут производить до 2028 года

Рестайлинговую Lada Vesta, которую на АвтоВАЗе называют новым поколением, будут собирать до 2028 года. Об этом сообщает "Русский автомобиль" со ссылкой на обновленный план компании.

Напомним, АвтоВАЗ официально подтвердил выход Lada Vesta FL 12 января - во время отчетной пресс-конференции. Ожидается, что внешне Vesta будет отличаться от предшественника новой радиаторной решеткой с ячеистым узором, измененной оптикой со светодиодными элементами, а также некоторыми другими деталями.

В топовых версиях модель получит вертикальный планшет мультимедиа, бесключевой доступ, систему контроля "мертвых" зон, цифровую приборную панель.

По технической части предположительно все останется без изменений. Двигатели 1.6 литра 106 л.с., 1.6 литра 113 л.с., 1.8 литра и 122 л.с. Трансмиссии: 5-ступенчатая МКПП и CVT.

В настоящее время цена на Lada Vesta стартует от 862 900 рублей. По итогам 2021 года модель стала самым популярным легковым автомобилем в России.

Старт серийного производство Lada Vesta FL должен состояться весной, в продажу машины поступят летом.