АвтоВАЗ втайне приступил к выпуску новой Lada Vesta

Производство Lada Vesta на заводе в Ижевске началось осенью 2015 года, за всё это время с конвейера завода сошло более 650 тысяч экземпляров модели в различных типах кузова и модификациях. Настала очередная веха в истории Lada Vesta: 11 февраля может стартовать в производстве вторая генерация модели.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает группа Avtograd news. По неофициальной информации, на завод в Ижевске прибыли президент АвтоВАЗа Николя Мор, вице-президент по производству автомобилей и управлению цепочками поставок Михаил Рябов и другие топ-менеджеры.

АвтоВАЗ пока не уведомил о старте производства новой Lada Vesta официальным сообщением. Не исключено, что оно не будет опубликовано и вовсе.

Во всяком случае, информация о старте производства Lada Vesta FL 11 февраля никак не противоречит ранее озвученным срокам начала получения дилерами Lada товарных автомобилей. Продажи новинки планируют начать в конце марта, когда в автосалонах будет сформирован хоть какой-то товарный запас автомобилей.

Новая Lada Vesta будет отличаться от предшественника головной оптикой, задними фонарями, возможно, некоторыми кузовными панелями. В значительной степени будет пересмотрен салон и опциональное оснащение: появятся новые ассистенты, цифровая приборная панель, мультимедиа с вертикальной ориентацией экрана. Ожидается, что второе поколение Lada Vesta просуществует до 2028 года.

Цены на актуальный Lada Vesta седан в настоящее время начинаются от 862 900 рублей, универсал Vesta SW стоит минимум 954 900 рублей.