Байден издал указ о санкциях за признание Россией ДНР и ЛНР

Президент Соединенных Штатов Джо Байден издал указ о первых санкциях в отношении ДНР и ЛНР, о признании которых президент России Владимир Путин заявил в понедельник.

Документ фактически запрещает любую деятельность для американских физических и юридических лиц на территории этих двух республик. В указе, в частности, отмечается, что запрещены любые инвестиции в экономику ЛНР и ДНР, финансовая деятельность, нельзя также вывозить из Донбасса в США любые товары и технологии. Под запретом оказался экспорт товаров из Штатов в республики Донбаса.

Госсекретарь Энтони Блинкен пояснил, что данные санкции не направлены против Украины или ее народа.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, Байден собирается во вторник огласить дополнительные меры для "привлечения России к ответу за нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины". Ряд стран Запада также анонсировали санкции в отношении России.

В понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала иллюзией довод, что санкций против России не было бы без признания ДНР и ЛНР. "Это большая иллюзия считать, что санкций, гнева и осуждений не было бы", - сказала российский дипломат. Она убеждена в том, что санкции "были бы обязательно".

Президент России Владимир Путин в понедельник обратился к гражданам страны и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.