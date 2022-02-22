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22.02.2022 18:00
Рубрика: Российский автопром

Эксперт: Lada Vesta не конкурирует с Kia Rio и Hyundai Solaris

Текст: Юрий Зубко

Обозреватель автомобильного сайта "Дром" Сергей Арбузов оценил перспективы обновленной Lada Vesta, которую сегодня представил АвтоВАЗ.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
АвтоВАЗ решил проблему дефицита автомобилей Lada

"На наш взгляд, нынешние рестайлинговые мероприятия никоим образом не отразятся на сбыте Vesta. Напомним, что дилерские отгрузки "Весты" начались с ноября 2015 года - с тех пор прошло почти семь лет, что составляет срок жизни одного поколения легковой европейской модели, за который она успевает пройти сразу два глубоких рестайлинга.

Первенство Lada Vesta в 2021 году имеет ровно ту же искусственную природу, что и первенство Granta с 2018 по 2020 годы. Напомним, что именно в 2018 году под названием Granta АвтоВАЗ объединил две модели - Granta и Kalina, и с тех пор Vesta соперничала не с одной, а с двумя моделями, результаты которых суммировались.

Первое место Lada Vesta в 2021 году - это не более чем результат перераспределения дефицитных комплектующих в пользу ижевской площадки: Vesta куда более маржинальный и современный продукт, чем Granta или непопулярный Xray, поэтому желание менеджмента АвтоВАЗа обеспечить спрос именно на Vesta вполне естественно. Попутно отметим, что мнение о соперничестве Vesta с Kia Rio или Hyundai Solaris нам представляется ошибочным, потому что отечественный автомобиль сильно уступает корейским моделям и по сумме потребительских свойств, и по наполнению опциями.

Vesta может противопоставить конкурентам низкую цену, однако в 2021 году спрос обеспечивался не этим фактором, а в основном наличием автомобилей на дилерском складе", - рассказал эксперт "Российской газете".

#Lada