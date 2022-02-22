Эксперт: Lada Vesta не конкурирует с Kia Rio и Hyundai Solaris

Обозреватель автомобильного сайта "Дром" Сергей Арбузов оценил перспективы обновленной Lada Vesta, которую сегодня представил АвтоВАЗ.

"На наш взгляд, нынешние рестайлинговые мероприятия никоим образом не отразятся на сбыте Vesta. Напомним, что дилерские отгрузки "Весты" начались с ноября 2015 года - с тех пор прошло почти семь лет, что составляет срок жизни одного поколения легковой европейской модели, за который она успевает пройти сразу два глубоких рестайлинга.

Первенство Lada Vesta в 2021 году имеет ровно ту же искусственную природу, что и первенство Granta с 2018 по 2020 годы. Напомним, что именно в 2018 году под названием Granta АвтоВАЗ объединил две модели - Granta и Kalina, и с тех пор Vesta соперничала не с одной, а с двумя моделями, результаты которых суммировались.

Первое место Lada Vesta в 2021 году - это не более чем результат перераспределения дефицитных комплектующих в пользу ижевской площадки: Vesta куда более маржинальный и современный продукт, чем Granta или непопулярный Xray, поэтому желание менеджмента АвтоВАЗа обеспечить спрос именно на Vesta вполне естественно. Попутно отметим, что мнение о соперничестве Vesta с Kia Rio или Hyundai Solaris нам представляется ошибочным, потому что отечественный автомобиль сильно уступает корейским моделям и по сумме потребительских свойств, и по наполнению опциями.

Vesta может противопоставить конкурентам низкую цену, однако в 2021 году спрос обеспечивался не этим фактором, а в основном наличием автомобилей на дилерском складе", - рассказал эксперт "Российской газете".