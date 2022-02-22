Глава комитета ГД: Россия, признавая ЛНР и ДНР, объединяет русский мир

Россия выполняет задачу по объединению русского мира, признавая Луганскую и Донецкую народные республики. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в разговоре с журналистами.

Накануне президент Путин подписал указ о признании ЛНР и ДНР в качестве независимых государств и внес в Думу договоры о дружбе и сотрудничестве. Профильные комитеты Думы рекомендовали ратифицировать их на сегодняшнем пленарном заседании.

"Россия своих не бросает, - подчеркнул Слуцкий. - И, конечно, сейчас, когда формируется именно в эти годы новая мировая архитектура XXI столетия, важно заботиться о наших соотечественниках, важно заниматься вопросами консолидации русского мира".

Россия вместе с ЛНР и ДНР, по его словам, будет заниматься восстановлением экономики и социальной сферы, оказывать поддержку русским школам и русскому языку.

"Мы понимаем, что могут быть и санкции, и другие решения на международных площадках, но все это не идет в сравнении с тем, что жизни людей будут спасены", - отметил Слуцкий. Он подчеркнул, что РФ находится "в ситуации чудовищной провокации Запада, которая использует украинцев как макроинструмент для деформации образа нашей страны".

Договоры о дружбе с ЛНР и ДНР, в частности, предусматривают этническую, языковую, культурную и религиозную самобытность нацменьшинств, а также взаимное признание документов, выданных госорганами. Россия будет принимать меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской систем ДНР и ЛНР, исходя из того, что платежным средством станет рубль.