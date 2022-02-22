Глава ЛНР поблагодарил Путина за признание республик Донбасса

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник выразил слова благодарности президенту России Владимиру Путину за признание республик Донбасса. Об этом сообщает агентство ТАСС.

"От имени всех жителей Луганской народной республики я выражаю слова огромной, искренней благодарности президенту России Владимиру Путину за признание Донбасса!" - говорится в заявлении главы ЛНР.

Пасечник отметил, что теперь у региона появилась надежная уверенность на мирное, процветающее будущее.

Он также отметил, что вместе у ЛНР и России получится обеспечить жителям стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а также возродить и приумножить былую славу региона.

Пасечник подчеркнул, что ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой о признании их независимости, когда обстановка на линии соприкосновения с украинскими силовиками накалилась до предела и другого выбора не оставалось.

Путин в понедельник, 21 февраля, заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.