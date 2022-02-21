Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн-трансляция

21 февраля

18:16. Владимир Колокольцев: Признавать ЛНР и ДНР надо, но в границах до оккупации украинскими войсками.

18:16. Выступает глава МВД Владимир Колокольцев.

18.10. Сергей Нарышкин: Киев не собирается выполнять минские соглашения.

18:10. Выступление директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

18.12. В правительстве уже много месяцев ведут подготовку к возможной реакции и рискам при признании ЛНР и ДНР, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Эти риски уже достаточно хорошо проработаны, - заверил он на заседании Совета Безопасности РФ. - Нам понятны вопросы, связанные с ограничением, в том числе импорта высоких технологий, и много ряд других". В министерствах и ведомствах сформированы рабочие группы, в которых обсуждают, каким образом реагировать при принятии таких решений.

Глава кабинета министров при этом пояснил, что он считает необходимым довести российскую позицию до западных партнеров, катализировать ее, и в случае, если никаких подвижек не будет, признавать ЛНР и ДНР.

18:11. Выступает премьер-министр Михаил Мишустин.

18:05. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев призвал поддержать обращение Государственной думы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). "То, что касается Донецкой народной республики, Луганской народной республики: народ натерпелся, уже больше просто мучить их нельзя. <...> я понимаю, что мы должны поддержать решения, которые Дума рекомендует вам как президенту принять", - сказал он.

18:05. Слово берет Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

18:00. Валентина Матвиенко: Для Украины - это территория, для России - это люди.

- Конфликт на Украине нужен как антироссийский проект. Этот конфликт нужен Киеву, чтобы оправдать как-то нынешнюю деградирующую экономическую ситуацию, нужен Западу как антироссийский проект, где Украина просто как разменная монета​​​.

- Что Россия плохого сделала Украине?

- Запад не думает, что на Украине к власти могут прийти бандеровцы и националисты, которые захватят оружие, поставленное из-за рубежа.

- Угроза санкций - это больно и неприятно, но время пришло, пора принимать решения, откладывать нельзя.

17:59. Выступление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

17:56. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил президенту России Владимиру Путину поддержать предложение о признании самопровозглашенные ДНР и ЛНР. "Владимир Владимирович, мы просим вас рассмотреть обращение Государственной Думы и признать Донецкую и Луганскую народные республики", - заявил Володин в понедельник на заседании Совета безопасности РФ.

Володин сообщил, что количество подавших заявления на гражданство РФ в ЛНР и ДНР - один миллион 200 тыс. человек, около 800 тыс. человек получили российское гражданство. "Поэтому здесь речь идет о защите в первую очередь граждан нашей страны и наших соотечественников. И мы также исходим из того, что ситуация уже на протяжении восьми лет не меняется. И более того, даже несмотря на подключение к этому вопросу представителей других стран, Киев саботирует все ранее взятые на себя обязательства", - заявил Володин.

17:55. Далее выступает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

17:53. Дмитрий Медведев заявил, что Донбасс не нужен Украине, его там используют как разменную карту - и что нынешнему режиму на Украине не нужно исполнение Минских соглашений, так как будет препятствовать переизбранию Зеленского.

- Я неплохо помню 2008 год, когда принималось решение о признании Южной Осетии и Абхазии. Совершенно очевидно, что это позволило сохранить жизни сотням тысяч людей, которые живут на этих территориях. Это был урок для НАТО для ряда европейский стран, что так поступать с РФ нельзя.

- В случае признания Донбасса давление будет запредельным, но Россия знает, как этому противостоять, через некоторое время напряжение будет спадать

- Мы знаем, что будет происходить в случае признания ЛНР и ДНР, давление будет беспредельным, но мы знаем, как ему противостоять.

- На территории ДНР и ЛНР живут около 800 тысяч россиян, этот факт игнорировать нельзя. Это наши с вами люди, не только говорящие на русском, а граждане нашей страны.

- Признание ДНР и ЛНР останется единственным выходом для Москвы, если ситуация пойдет по негативному сценарию.

- Насколько я знаю, подавляющее большинство нашей страны признание ДНР и ЛНР поддержали бы.

- Мы знаем, что будет происходить в случае признания самопровозглашенных ЛНР и ДНР, давление будет беспредельным, но мы знаем, как ему противостоять.

17:51. Слово берет зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

17:50. Президент РФ Владимир Путин поставил перед Советом безопасности РФ вопрос о признании ДНР и ЛНР. "Уважаемые коллеги, по линии переговорного процесса, связанного с самим урегулированием на Донбассе, думаю, что всем нам понятно, какова там ситуация. На сегодняшний день она тоже достаточно подробно описана и директором Федеральной службы безопасности, и министерством обороны. Нам нужно ответить на вопрос, который поставлен давно и зафиксирован в обращении Государственной думы к главе государства - вопрос о признании Донецкой народной республики и Луганской народной республики", - сказал Путин, обращаясь к членам Совета безопасности РФ. Президент РФ подчеркнул, что российская сторона видит угрозы и шантаж со стороны западных коллег и понимает, с чем связан такой шаг. "Но мы понимаем и ситуацию, которая сложилась на данный момент", - сказал российский лидер, передав слово своему заместителю в Совбезе Дмитрию Медведеву.

7:47. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев хочет вернуть себе статус ядерной страны, является крайне опасным. Об этом заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. "Хотел бы обратить внимание членов Совета безопасности на заявление господина Зеленского о том, что они предполагают и хотели бы вернуть себе статус ядерной страны, не буду говорить державы, но страны. Это крайне опасно по нескольким причинам", - заявил Шойгу.

17:43. Украинские военные более 107 раз обстреливали Донецк 19-20 февраля, более чем в 70 случаях использовали тяжелое вооружение. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в понедельник на заседании Совета безопасности РФ в Кремле. "За 19-20 февраля более 107 обстрелов, более 70 из них это тяжелое вооружение - 122-мм орудие, минометы. В результате действий как диверсионных групп, так и действий артиллерии в городе Донецк фактически отсутствует вода <…> За ночь в общей сложности по всем направлениям больше 40 обстрелов", - сказал он.

17:40. Из-за обстрелов украинских войск в Донецке сейчас нет воды, в 2/3 Луганска нет газа, заявил в понедельник в ходе заседания Совбеза РФ министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. "В результате действий как диверсионных групп, так и действий артиллерии город Донецк - практически отсутствует вода, во всяком случае 90% в городе воды нет​​​. Что касается Луганска - две трети города - отсутствует газ. Фактически, все люди, которые проживали в той зоне соприкосновения, которая была, вынуждены эвакуироваться", - сказал он.

17:36. Выступление министра обороны генерал армии Сергея Шойгу.

17:35. Украина не может внятно ответить, как она видит статус Донбасса в своем составе, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Он напомнил, что диалог о статусе Донбасса в составе "постконфликтной" Украины должен был начаться сразу после вывода тяжелых вооружений из зоны конфликта - он был завершен еще в марте 2015 года.

17:34. Донбасс не нужен ни Украине, ни ее западным союзникам ни при каких условиях, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, представляющий Россию на переговорах в нормандском формате. "Сегодня очевидно совершенно стало, что ни Украине, ни ее западным союзникам Донбасс абсолютно не нужен на любых условиях", - сказал Козак в ходе внеочередного заседания Совета Безопасности РФ. По его словам, сейчас "делается все, чтобы заморозить этот конфликт" и возложить на РФ политическую ответственность. Козак добавил, что Киев при обычном развитии событий никогда не будет выполнять Минские соглашения.

17:30. Выступление замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака.

17:27. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности указал, что Запад не воспринимает основное предложение Москвы в отношении нерасширения НАТО на восток. Как указал министр, на прошлой неделе были подготовлены оценки ответов США и НАТО на российские инициативы в области безопасности, представленные Западу в декабре прошлого года.

17:24. РФ готова обсуждать с США вопросы безопасности, но только с учетом позиции Москвы о нерасширении НАТО, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. "Готовы обсуждать и те вопросы, о которых американцы вспомнили, в том числе с учётом наших прежних идей​​​. но делать мы это будем, исключительно добиваясь ответа на главные вопросы, которые нас беспокоят: прекращение расширения НАТО на восток и рассмотрение конфигурации натовского присутствия на европейском континенте, прежде всего, в Центральной и Восточной Европе, с учетом того, о чем договаривались в рамках (совета -ред.) Россия-НАТО", - сказал Лавров.

17:20. США всячески пытаются обойти ключевой принцип неделимости безопасности, заявил на внеочередном заседании Совбеза РФ глава российского МИД Сергей Лавров. "Опорный для нас принцип неделимости безопасности, на который мы активно ссылались (в предложениях по гарантиям безопасности - ред​​​.), США всячески стараются обойти", - заявил Лавров.

17:19. Далее выступает глава МИД РФ Сергей Лавров.

17:18. Все годы с начала противостояния над жителями Донбасса фактически издевались: постоянные обстрелы, блокада, заявил Владимир Путин. Он напомнил, что Киев дважды провел военные карательные операции на этих территориях, и, судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз.

17:00. Владимир Путин заявил, что киевские власти дважды провели карательные операции на Донбассе, сейчас обострение происходит в третий раз. Он подчеркнул, что Россия изначально делала все, чтобы мирными средствами разрешить все возникшие противоречия​​​.

16:54. Владимир Путин начал большое заседание Совбеза РФ с обсуждения ситуации в Донбассе.

16:47. Глава ДНР Денис Пушилин попросил президента России Владимира Путина признать независимость республики. С такой же просьбой выступил и глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, это позволит избежать массовых убийств.

16:03. Пятерых диверсантов, пытавшихся незаконно проникнуть с территории Украины к нам в страну, уничтожили российские военные при помощи пограничников. При этом отмечается, что на территорию РФ даже вошли две бронемашины иностранной армии.

15:18. Донецкой народной республике требуется военная и финансовая помощь со стороны России. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Республика также нуждается в моральной поддержке со стороны России, отметил он.

13:10. Снаряд, выпущенный украинскими военными, попал в пограничный пункт ФСБ России в Ростовской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Здание полностью разрушено, пострадавших и жертв нет. На месте работают саперы.

12:40. Михаил Мишустин выделил МЧС пять миллиардов рублей на социальную поддержку беженцев из Донбасса. Средства пойдут на единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей, обеспечить которые ранее распорядился Владимир Путин.

11:57. Эвакуация жителей самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР вызвана провокационными агрессивными действиями Украины. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

10:50. После гибели двух человек в самопровозглашенной Луганской народной республике председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Расследование поручено Главному следственному управлению СК.

10:39. Украинские диверсанты пытались прорваться к российской границе. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на министерство государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики. Также отмечается, что один украинский диверсант пытался заминировать объекты железнодорожной инфраструктуры в районе вокзала в Донецке, но подорвался на собственном взрывном устройстве.