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22.02.2022 15:41
Рубрика: Экономика

Володин призвал верить в российский рубль

Текст: Татьяна Замахина

Нужно верить в российский рубль, экономика России развивается и справляется с вызовами. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя журналистам ситуацию на валютном рынке.

Журналисты задали вопрос об ослаблении рубля на фоне решения о признании Донецкой и Луганской народных республик. Согласно данным Московской биржи на 10 утра мск, курс евро в ходе валютных торгов вырос на 0,97% к закрытию предыдущей сессии и достиг 91,0225 руб., курс доллара находился на отметке 80,52 руб. (+0,93%).

"Все это бывает, когда на бирже оценивают риски, - сказал Володин. - Но экономика нашей страны развивается, с вызовами справляется. Поэтому надо верить в свою национальную валюту".

Спикер уточнил, что и сам верит в рубль.

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"Надо думать о развитии нашей страны, восстановится тогда рубль, если он падает, и станет укрепляться", - сказал Володин.

По словам политика, те, кто хочет остановить развитие России при помощи санкций, должны понимать, что такие шаги против нашей страны только укрепят и сделают ее сильнее.

Когда ограничения были объявлены в 2014 и в 2015 годах, было не просто, признал он. "Но сейчас мы в этой ситуации живем. Развиваемся, принимаем решения, поэтому говорить о том, что нам тяжелее, чем раньше, наверно, неправильно", - считает спикер.

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Напомним, что ранее Госдума единогласно ратифицировала внесенные президентом РФ Владимиром Путиным договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками.

Решение России о признании независимости народных республик, как комментировал ранее Володин, призвано остановить войну и гуманитарную катастрофу, без него последствия были бы трагическими.

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