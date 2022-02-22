Единороссы поддержали решение о признании ДНР и ЛНР

Фракция "Единой России" в Госдуме поддерживает решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил глава фракции Владимир Васильев.

Парламентарий напомнил, что Россия восемь лет последовательно призывала к выполнению Минских соглашений. Кроме того, наша страна пыталась привлечь внимание мировой общественности к ситуации на Донбассе. Неделю назад Госдума поддержала обращение к президенту РФ о признании ЛНР и ДНР, и это, по словам Васильева, стало последним предупреждением, которое прозвучало.

"Однако мы так и не были услышаны", - констатировал лидер фракции.

По его словам, другой возможности остановить войну и защитить людей, кроме признания независимости ЛНР и ДНР, нет.

Накануне после обращения руководства Донецкой и Луганской народных республик с просьбой о признании Владимир Путин провел заседание Совбеза, где обсуждалась эта тема. После чего президент обратился к гражданам РФ, заявив, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Он подчеркнул, что киевский режим не признает никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.

Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также с руководством республик были подписаны договоры о сотрудничестве, а затем внесены в ГД. Госдума рассмотрит вопрос об их ратификации во вторник.